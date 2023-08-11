هاري كين يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونيخ

أعطى هاري كين مهاجم وقائد توتنهام الضوء الأخضر لإتمام عملية انتقاله إلى بايرن ميونيخ ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها فقد وافق قائد منتخب إنجلترا على الانضمام لحامل لقب الدوري الألماني.

وأوضح التقرير أن كين سوف يوقع على عقد يربطه ببايرن لأربع سنوات ومن المتوقع أن يرتدي القميص رقم 9.

وكانت الشبكة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن توتنهام وافق على عرض بايرن لضم كين مقابل 100 مليون يورو بالإضافة لـ20 مليون أخرى كحوافز.

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ولكن بعدها ذكرت "شبكة سكاي" سبورتس الإنجليزية أن كين لديه رغبة متزايدة في البقاء مع توتنهام رغم موافقة ناديه على الصفقة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أعطى كين موافقته على الانتقال بالفعل.

لكن ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن كين يتواجد في المطار للسفر إلى ميونيخ لكن توتنهام يرغب في تغيير بعض التفاصيل الصغيرة في الصفقة وطلب من مهاجمة عدم السفر دون الحصول على إذنه.

ومن المتوقع حل تلك الأزمة سريعا ليسافر كين ويخضع للفحص الطبي ويتمم انتقاله رسميا وكان تعاقد كين ينتهي مع توتنهام بنهاية الموسم المقبل.

ويعد هاري كين هو ثاني هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا بعدما سجل 213 هدفا فيما يتصدر الترتيب آلان شيرار بـ 260 هدفا.

وكشفت تقارير أمس الخميس عن راتب المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير مع بايرن ميونيخ الألماني بعد اقتراب إتمام الصفقة بشكل رسمي.

راتب هاري كين

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل العرض البافاري لصاحب الـ30 عاما حيث أوضحت أن بطل ألمانيا عرض على هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وينتظر بايرن موافقة اللاعب النهائية لحسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.

وأظهر بايرن ميونخ رغبة عارمة في نيل توقيع كين هذا الصيف، لسد الثغرة التي خلفها البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله صوب برشلونة العام الماضي.