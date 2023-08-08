في اليوم العالمي للقطط، كل ما تريد معرفته عن ميكروب الحوامل

اليوم العالمي للقطط، يحتفل العالم اليوم بالقطط ، وهي من الكائنات الأليفة التى لها شعبية كبيرة ويتم تربيتها بالمنزل.

واليوم العالمى للقطط، الهدف منه التوعية بتربية القطط ، وطرق تفادى الأمراض التى يمكن أن تتسبب فيها القطط للإنسان.

ويقول الدكتور أحمد هشام شعيشع استشارى طب وجراحة النساء والولادة، إن مرض القطة أو ميكروب القطة من أشهر الأمراض التى تتسبب فيها القطة للفتيات، وتؤثر على صحتهن الإنجابية، وللأسف العديد من الفتيات لا يعرفون بإصابتهن ويكتشفن ذلك عند الحمل.

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ما هو ميكروب القطة؟

واضاف شعيشع، أن ميكروب القطة يأتى بسبب جرثومة القطة التى تعتبر نوع من أنواع الطفيليات التى تعرف بالتوكسوبلازما، وهى موجودة فى براز القطط واللحوم النيئة، وتسبب مشاكل عديدة، للكبار والصغار، ويمكن أن ينتهى داخل الجسم دون أن يحتاج علاج ويمكن أن يكون هامل ولكن ينشط فى بعض الأوقات.

أسباب ميكروب القطة

وتايع، أن هناك أسباب عديدة تؤدى إلى الإصابة بميكروب القطط، منها:-

التعامل المباشر مع القطط

التعامل مع رملة القطط التى تحتوى على براز القطط

انا ل اللحوم المصنعة النيئة مثل البسطرمة احيانا تسبب ميكروب القطة

تناول الطعام والشراب الملوث بجرثومة القطة

تناول الخضروات والفاكهة بدون غسيل

إهمال غسل اليدين قبل الطعام

أعراض ميكروب القطة، فيتو

أعراض ميكروب القطة

وأوضح الدكتور أحمد هشام شعيشع، أن جرثومة القطة عندما تدخل الجسم تسبب أعراض تشبه أعراض الانفلونزا، ومن أعراض ميكروب القطة:-

التعب والإرهاق

الحمى

الرشح

الصداع

وجع الجسم

احمرار العين

دموع زائدة بالعين

انتفاخ العقد الليمفاوية

مخاطر ميكروب القطة على الفتيات والحوامل

وأكد استشارى النساء والتوليد، أن الفتيات عن أكثر تضررا من هذا المكيروب لأنه يسبب لهن الإجهاض المتكرر، وفى حالة إصابتهم أثناء الحمل ينتقل الميكروب إلى الجنين وقد يسبب تشوهات الأجنة أو يولد الطفل بالميكروب وتظهر أعراضه عليه.

تحليل التوكسوبلازما

وقال الدكتور أحمد، أنه يجب على الفتيات عند الزواج عمل التحاليل الخاصة بالتوكسوبلازما للتأكد من عدم إصابتهن وفى حالة ظهور الإصابة بها يتم أخذ العلاج الذى يقضى على هذه الجرثومة لتجنب الإجهاض عند حدوث الحمل وتجنب أيضا تشوهات الأجنة.

طرق الوقاية من ميكروب القطة

واضاف شعيشع، أنه يجب على الفتيات بالاخص اتباع بعض التعليمات لتجنب جرثومة القطة، منها:-

عدم ملامسة قطط الشارع.

عند تربية قطط بالمنزل يجب تعطيهم كافة التطعيمات اللازمة.

غسل الخضروات والفاكهة جيدا قبل تناولها.

غسل اليدين جيدا قبل الطعام.

عدم تناول لحوم نيئة، والتأكد من طهى الطعام جيدا.