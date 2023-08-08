صحيفة ميرور عن انتقال صلاح إلى السعودية: احتفظ بأموالك صلاح غير مهتم

الدوري الانجليزي، اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي مونديال السيدات عقب التغلب على نيجيريا أمس بركلات الترجيح.

كما سلطت الضوء على مستقبل النجم المصري محمد صلاح رفقة ليفربول، ومستقبل هاري كين أيضًا مع توتنهام هوتسبير وأزمة احتساب الوقت الضائع في مباريات البريميرليج.

محمد صلاح

صحيفة "ميرور" عنونت: "احتفظ بأموالك.. صلاح غير مهتم بالانتقال للسعودية".

وفي الأعلى كتبت: "عرض ثنائي من المطارق بقيمة 60 مليون إسترليني"، في إشارة إلى رغبة وست هام في ضم ثنائي مانشستر يونايتد سكوت ماكتوميناي وهاري ماجواير.

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وفي الجانب كتبت: "قنبلة موقوتة"، في إشارة إلى هجوم رافائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، على التعديل الجديد في احتساب الوقت بدل الضائع بالبريميرليج.

ومن جانبه علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول، على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية سعودية، ذكرت في الساعات الأخيرة، أن اتحاد جدة عرض على الدولي المصري 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ناديه ليفربول.

وكتب رامي عباس عبر حسابه على "تويتر": "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد في الصيف الماضي".

وتابع: "صلاح لا يزال ملتزما مع الريدز".

وعلي صعيد آخر عنونت صحيفة "ديلي ستار": "قنبلة موقوتة.. فاران يهاجم خطر المباريات الأطول".

وفي الأعلى كتبت: "لاورين تواجه نهاية العالم"، في إشارة إلى طرد لاورين جيمس أمام نيجيريا في مونديال السيدات.

وفي الجانب كتبت: "60 مليون إسترليني من أجل ماجواير وسكوت".

وكتبت أيضًا: "مطاردة البايرن مزعجة"، في إشارة إلى رغبة العملاق البافاري في ضم كين.

كما عنونت صحيفة "التايمز": "إنجلترا تخشى نهاية العالم لجيمس، وفي الجانب كتبت: "غضب اللاعبين من المباريات الأطول".

توتنهام يرفض عرض بايرن

وعنونت صحيفة "مترو": "إنجلترا تنجو من الأمسية السيئة.. كيلي تشيد بالفريق الخاص بعدما وضع الفوز بركلات الترجيح سيدات إنجلترا في دور الثمانية".

وفي الجانب كتبت: "السبيرز يرفض آخر عرض لبايرن من أجل كين".

مونديال السيدات

وعنونت صحيفة "ديلي تلجراف": "لحظة من الجنون.. لكن إنجلترا تنجو من البطاقة الحمراء لجيمس وتصل لربع النهائي، وكتبت أيضًا: "كين مستعد للبقاء مع السبيرز بعد رفض عرض البايرن".

الدوري الإنجليزي، تستعد فرق البريميرليج لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال أيام قليلة وسط ترقب من جميع عشاقه حول العالم.

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي



ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي يوم الجمعة المقبل بمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي.



ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ومنافسه بيرنلي يوم الجمعة المقبل، في الساعة 10 مساءً، وذلك في إطار مواجهات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي



وتنقل قناة بي إن سبورت بريميوم 1 مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد

مواعيد مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أغسطس

بيرنلي ضد مانشستر سيتي 10 مساء بتوقيت القاهرة

السبت 12 أغسطس

آرسنال ضد نوتنجهام فورست 2:20 مساء بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد وست هام يونايتد 5 مساء بتوقيت القاهرة

برايتون ضد لوتون 5 مساء بتوقيت القاهرة

إيفرتون ضد فولهام 5 مساء بتوقيت القاهرة

شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس 5 مساء بتوقيت القاهرة

نيوكاسل ضد أستون فيلا 7:30 مساء بتوقيت القاهرة

الأحد 13 أغسطس

برينتفورد ضد توتنهام 4 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد ليفربول 6:30 بتوقيت القاهرة

الإثنين 14 أغسطس

مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون 10 مساء بتوقيت القاهرة