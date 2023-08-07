محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على دارمشتات 3-1 في آخر تجارب الريدز الودية

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره دارمشتات الألماني بنتيجة 3-1، في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم الإثنين، في آخر تجارب الريدز قبل بداية الموسم الجديد 2023-2024.

سجل لفريق ليفربول، محمد صلاح في الدقيقة 5، ديوجو جوتا في الدقيقة 8، لويس دياز في الدقيقة 59، بينما سجل ماتياس هونساك هدف دارمشتات في الدقيقة 10.

تشكيل ليفربول أمام دارمشتات

أليسون بيكر، ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح، ديوجو دوتا.

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عرض الاتفاق واتحاد جدة لضم محمد صلاح

كشفت صحيفة “ذا صن” أن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، يضغط على إدارة النادي من أجل التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة أن الراتب الذي سيقدمه الاتفاق السعودي سيكون أعلى بكثير، وكذلك قيمة الصفقة بالنسبة لليفربول.

وعلى الرغم من تصريحات رامي عباس وكيل اللاعب إلا أن جيرارد يصر على ضم صلاح ورفع العائد المادي للصفقة.

فيما علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول، على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.

ليفربول ودارمشتات، فيتو

وكانت تقارير صحفية سعودية، ذكرت في الساعات الأخيرة، أن اتحاد جدة عرض على الدولي المصري 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ناديه ليفربول.

يذكر أن النجم المصري يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، ويستعد حاليا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بسبب خروجه من المربع الذهبي للبريميرليج في الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية عن عرض جديد للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول من الدوري السعودي، بعد عرض اتحاد جدة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم اتحاد جدة، عرضا ضخما لاستقدام محمد صلاح بعد الخروج من ربع نهائي البطولة العربية، لتعزيز صفوفهم للحفاظ على لقب الدوري السعودي، والمنافسة على دوري أبطال آسيا.

وكانت جريدة الرياضية السعودية أكدت إن نادي اتحاد جدة السعودي طلب التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من ليفربول في الصيف الحالي.

وقالت الصحيفة في عددها اليوم الإثنين: "الاتحاد السعودي يقدم عرضًا للتعاقد مع محمد صلاح براتب 180 مليون جنيه إسترليني لمدة موسمين".

وأضافت: "النادي السعودي سيقدم عرضا بـ60 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول من أجل شراء الجناح المصري".