مدافع مانشستر يونايتد عن قانون الوقت بدل الضائع: التغييرات تدمر لعبتنا

انتقد رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.

We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules.



From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it’s at a dangerous level for… Advertisements August 7, 2023

وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات الأسبوع الماضي مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وواصل: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون، فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".

وشدد: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا، نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

وأختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".

وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي أكد في تصريحات عن قانون الوقت بدل الضائع: "علينا اعتياد ذلك.. لدي شعور بأنه لم يحدث الكثير في المباراة، كي يتم تمديد اللعب لـ8 دقائق إضافية، ولا أقول ذلك لأننا كنا متقدمين في النتيجة".

وقال: "هذا سؤال جيد للمجلس الدولي (لكرة القدم) الذي لا يتشاور مع المدربين واللاعبين.. علينا تقبل هذا القانون مع ذلك الكم من المباريات".

جوارديولا يسخر من قانون الوقت بدل الضائع

وأضاف: "الآن المباريات ستصل إلى 100 دقيقة، لم يحدث أي شيء اليوم وتم إضافة 8 دقائق، تم تمديد الوقت من أجل الأهداف.. إذا كانت النتيجة (4-3) وتم وضع 45 ثانية من أجل 7 أهداف، فسنصل للساعة التاسعة صباحًا ونحن لا نزال نخوض المباراة".

وكان ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أول المستفيدين وأيضًا أول ضحايا القوانين الجديدة للاتحاد الإنجليزي، خلال فوز فريقه أمس على مانشستر سيتي بركلات الترجيح ليتوج بلقب الدرع الخيرية.

وتأخر آرسنال 1-0، حتى عدل لياندرو تروسارد النتيجة في الدقيقة 101، ليستفيد أرتيتا من أول تعديل في القوانين، والخاص باحتساب كل ثانية من الوقت المهدر في المباراة.

كما أنه تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول، لاعتراضه على أحد قرارت الحكم، في ظل تطبيق قواعد جديدة للسيطرة على سلوك المدربين.

وقال أرتيتا عن قانون الوقت بدل الضائع، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "من الجيد للغاية القيام بذلك، الأمر ذهب بعيدًا في السابق، والآن سيتوجب على الفرق التفكير مرتين.. علينا تحضير أنفسنا لخوض 100 دقيقة في المباراة، هذا سيحدث كل أسبوع".

أما عن البطاقة الصفراء التي تلقاها، فرد بقوله: "لا يمكنني تغيير سلوكي في 3 أيام، لا يمكنني القول إننا غدًا سنلعب دون تسلل.. ماذا سيفعل حكم الراية حينها؟ سأحاول القيام بأفضل ما لدي".