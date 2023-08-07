بايرن ميونخ يرفع قيمة عرضه لضم هاري كين، والصفقة تقترب

رفع نادي بايرن ميونخ الألماني عرضه إلي 100 مليون يورو لضم هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ومازالت إدارة السبيرز الموقف وهذا مااكده موقع ترانسفير ماركت المختص بانتقالات اللاعبين.

وذكر ترانسفير ماركت ان إدارة توتنهام طلبت من الفريق البافاري بعض المتغيرات مع إمكانية ضم لاعب شاب علي سبيل الإعارة من الفريق الألماني في صفقة هاري كين.

يذكر ان لعب الفريق البافاري في الموسم الماضي بالمهاجم الكاميروني شوبو موتينج وذلك بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلي برشلونة.

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مواعيد بداية الدوريات الخمس الكبري

الدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 بمواجهة قوية بين مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي يستضيف بيرنلي الصاعد إلى البريميرليج.

ينطلق الموسم الكروي الجديد للدوري الإسباني يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وستنتهي مباراته الأخيرة يوم الأحد 26 مايو 2024.

ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي يوم الأحد 20 أغسطس المقبل، كما ستُقام منافسات الجولة الختامية يوم الأحد 26 مايو 2024.

ينطلق الموسم الكروي في ألمانيا يوم الجمعة 18 أغسطس 2023، أما ختامه سيكون يوم السبت 18 مايو 2024.

ينطلق الموسم الجديد للدوري الفرنسي يوم 12 أغسطس المقبل على أن ينتهي يوم السبت 18 مايو 2024 بإقامة مباريات الجولة الـ34.

بعثة بايرن ميونخ

وكانت بعثة فريق بايرن ميونخ الألماني توجهت إلى سنغافورة، في ثاني محطة بجولته الآسيوية استعدادا للموسم الجديد، دون المهاجم السنغالي ساديو ماني، الذي بات قريبا من الرحيل.

ولم يسافر صاحب الـ31 عاما رفقة البافاري من العاصمة اليابانية طوكيو إلى سنغافورة صباح اليوم الأحد، حسب ما أكده البايرن لوكالة الأنباء الألمانية، مشيرا إلى أن "ساديو لم يتواجد على متن الطائرة، لأنه في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع ناد آخر".

ولم يكن ماني ضمن قائمة بايرن ميونخ في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على كاواساكي فرونتال الياباني 1-0 أمس السبت، وتابع المباراة في الاستاد الوطني كمتفرج.

وقال توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ بعد المباراة: "أنتم تعرفون ما يحدث عادة بعد هذا"، في إشارة إلى الرحيل المرتقب للاعب.

وكان مسؤولو بايرن قد أوضحوا لساديو أنه لم يعد ضمن خطط الفريق، ويبدو أنه بصدد الانتقال إلى النصر السعودي، حيث لا يتبقى سوى التفاصيل النهائية، بالإضافة إلى خضوعه للفحص الطبي.