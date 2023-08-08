الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتابع معدلات مشروع انشاء مبنى الأورام الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بجامعة المنصورة، فيتو

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اجتماعا لمتابعة  معدلات مشروع انشاء مبنى الأورام الجديد.
 

جانب من الاجتماع بجامعة المنصورة، فيتو

 

حضر الإجتماع الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب والدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والدكتور  الشعراوى كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية والدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام والفريق الهندسي المشرف علي المشروع وممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائمة علي تنفيذ المشروع. 

 

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جانب من الاجتماع بجامعة المنصورة، فيتو


حيث تم استعراض معدلات التنفيذ وكيفية التغلب علي  معوقات التنفيذ، حيث يمثل المركز قيمة طبية مضافة للقطاع الطبي بالجامعة، يحتوي علي جهازي معالج اشعاعي لخدمة مرضى الأورام من المحافظات المختلفة.

 

رئيس جامعة المنصورة، فيتو


وقد أصدر  الدكتور رئيس الجامعة تعليماته بأن يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل منتصف العام القادم 2024. 

 

جانب من الاجتماع بجامعة المنصورة، فيتو


وإعتبار اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 9 أغسطس 2023 لتقدم كافة الدراسات الهندسية والإدارية والقانونية لتذليل جميع القعبات التي تواجه المشروع.

 

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