إصابة 3 فى انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى
أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق إسكندرية الصحراوى صباح اليوم الثلاثاء، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.
كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق “ القاهرة - إسكندرية ” الصحراوى الكيلو 135 إتجاه القاهرة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إنقلاب سيارة ربع نقل واصابة 3 اشخاص وجرى نقلهم الى مستشفى وادي النطرون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.