إصابة 3 فى انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق إسكندرية الصحراوى صباح اليوم الثلاثاء، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق “ القاهرة - إسكندرية ” الصحراوى الكيلو 135 إتجاه القاهرة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إنقلاب سيارة ربع نقل واصابة 3 اشخاص وجرى نقلهم الى مستشفى وادي النطرون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.



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