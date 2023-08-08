الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 3 فى انقلاب سيارة بطريق إسكندرية الصحراوى

انقلاب سيارة،فيتو
انقلاب سيارة،فيتو

أصيب 3 أشخاص فى  حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق إسكندرية الصحراوى  صباح اليوم الثلاثاء، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

سقوط عامل من الطابق الرابع داخل مزرعة فراخ على طريق إسكندرية الصحراوى

إصابة 3 فى انقلاب سيارة ملاكى بمحور الضبعة

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث  بطريق “ القاهرة  - إسكندرية ” الصحراوى الكيلو 135 إتجاه القاهرة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إنقلاب سيارة ربع نقل  واصابة 3 اشخاص وجرى نقلهم الى مستشفى وادي النطرون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
 

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اسكندرية الصحراوي حادث انقلاب سيارة ربع نقل انقلاب سيارة ربع نقل طريق اسكندرية الصحراوى غرفة عمليات المرور

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