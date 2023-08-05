مفاجأة جديدة بشأن عودة نيمار إلى برشلونة قبل الموسم الجديد

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن القطري مبخوت المري، الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع عدد من نجوم الكرة العالميين وسبق له استضافتهم، أكد أن نيمار سيعود إلى برشلونة.

واشتهر المري باستضافة عدد كبير من نجوم كرة القدم بما في ذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، كما سبق وأن أعلن المري نبأ قرار ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي وهو ما حدث لاحقًا بالفعل خلال انتقالات الصيف الحالي.

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ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن نيمار معروض على برشلونة، مع اقتراب عثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان، لكن النادي الكتالوني رفض.

من ناحية أخرى، اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه جيونبوك الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من نيمار دا سيلفا هدفين وماركو أسينسو هدف.

وعاد نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، مجددا للملاعب بعد غياب طويل، دام ما يقرب من 6 أشهر.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ إصابته في 19 فبراير الماضي، التي استلزمت عملية جراحية في الكاحل، أنهت مشواره في الموسم الماضي.

وتواجد النجم البرازيلي على رأس التشكيلة الأساسية لسان جيرمان في مباراته الودية الأخيرة بالجولة الآسيوية ضد تشونبوك هيونداي الكوري، اليوم الخميس.

ويبدأ لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي اللقاء الودي بتشكيل يضم: دوناروما، بيرنات، إنهاجا، دانيلو، كورزاوا، ندور، إيثان مبابي، فيراتي، إسماعيل الغربي، إيكيتيكي ونيمار جونيور.

ويستعد الفريق الباريسي لحملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، حيث سيواجه لوريان يوم 12 أغسطس الجاري في الجولة الأولى بالموسم الجديد.

واختار الإيطالي الدولي ماركو فيراتي، نجم باريس سان جيرمان، وجهته في الدوري السعودي، حال إتمام إجراءات بيعه هذا الصيف.

وذكرت شبكة RMC سبورت، أن لاعب الوسط الإيطالي يميل أكثر للانتقال لفريق الهلال السعودي، ويفضله على عرض أهلي جدة.

وأضافت أن فيراتي تحدث مع فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، الذي تقدم بعرض مبدئي قيمته 30 مليون يورو.

وأوضحت أن ما يعقد الصفقة، رغبة باريس سان جيرمان في إتمامها بمقابل يتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

وأشارت إلى أن أهلي جدة يرغب في ضم فيراتي لتعزيز خط الوسط.

وتتبقى حاليا المفاوضات بين الناديين لتحقيق رغبة فيراتي، بانتظار الضوء الأخضر من ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.

يذكر أن فيراتي يرتبط بتعاقد ينتهي في صيف 2026 علما بأنه انضم لفريق باريس سان جيرمان في 2012 قادما من بيسكارا.

تشافي يتحسر على صفقة ديمبلي لباريس سان جيرمان

وأكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، أخطر النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة " TV3" الكتالونية: "لقد أخبرنا ديمبلي أنه يريد الرحيل، ونحن محبطون بسببه".

وواصل: "لا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان لضم ديمبلي".

وتابع: "إنها خيبة أمل بالنسبة لي، لأننا اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، لكن باريس سان جيرمان قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما".

ولم يتواجد ديمبلي على مقاعد البدلاء ضد ميلان باللقاء الودي، حيث جلس في المدرجات.

وحقق برشلونة الفوز في المباراة بهدف دون رد، سجله الشاب أنسو فاتي، الذي ذهب للاحتفال بالهدف رفقة ديمبلي.

وكانت تقارير صحفية كشفت اليوم عن وجود خلاف بين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، وباريس سان جيرمان، حول تفاصيل العقد الجديد.