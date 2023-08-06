للهلال أم برشلونة، باريس سان جيرمان يوافق علي بيع نيمار

استقرت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على بيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

باريس سان جيرمان يوافق على بيع نيمار

وقال فيرناندو بولو، الصحفي المختص بأخبار سوق انتقالات اللاعبين أن إدارة باريس قررت بيع نيمار.

وأردف:" باريس ستعلن عن رحيل نيمار حال وصول عرض رسمي جيد".

وكانت إدارة نادي الهلال قد دخلت في مفاوضات قوية مع نيمار قبل أسابيع ماضية، تعويضًا لعدم إتمام صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم لإنتر ميامي الأمريكي.

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كما يرغب برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم البرازيلي للعودة من جديد لكامب نو.

وكان الهلال قد بلغ نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد الفوز في الكلاسيكو على حساب الاتحاد بنتيجة 3/1 أمس السبت.

وضم الهلال 4 نجوم أجانب حتى الآن في موسم الانتقالات الصيفية وهم سافيتش وروبن نيفيز وكوليبالي ومالكوم.

تشافي يغير رأيه في عودة نيمار لبرشلونة

وذكرت "سبورت" أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان يعتقد أن عودة نيمار ليست الخيار المثالي للمشروع الحالي، لكنه يغير رأيه بسبب الرحيل المفاجئ لعثمان ديمبلي.

وكشفت أن نيمار يريد البقاء مع باريس حتى نهاية عقده في 2025، كي يكون ضمن الأعلى أجرا في العالم، لكنه يدرك جيدا أن النادي يبحث عن وسيله للتخلص منه.

وأتمت على أن خيار ارتداء قميص برشلونة مجددا دائما ما كان يغري نيمار، وينظر له الآن بصورة إيجابية.

تشافي يتحسر على صفقة ديمبلي لباريس سان جيرمان

وأكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أن الفرنسي عثمان ديمبلي، أخطر النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وقال تشافي، خلال تصريحاته لقناة " TV3" الكتالونية: "لقد أخبرنا ديمبلي أنه يريد الرحيل، ونحن محبطون بسببه".

وواصل: "لا يمكننا منافسة عرض باريس سان جيرمان لضم ديمبلي".

وتابع: "إنها خيبة أمل بالنسبة لي، لأننا اعتنينا به كثيرا ليكون سعيدا، لكن باريس سان جيرمان قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما".

ولم يتواجد ديمبلي على مقاعد البدلاء ضد ميلان باللقاء الودي، حيث جلس في المدرجات.

وحقق برشلونة الفوز في المباراة بهدف دون رد، سجله الشاب أنسو فاتي، الذي ذهب للاحتفال بالهدف رفقة ديمبلي.

وكانت تقارير صحفية كشفت اليوم عن وجود خلاف بين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، وباريس سان جيرمان، حول تفاصيل العقد الجديد.