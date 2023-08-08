سقوط عامل من الطابق الرابع داخل مزرعة فراخ على طريق إسكندرية الصحراوى

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل مزرعة فراخ على طريق إسكندرية الصحراوى.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بسقوط عامل وتوفى اثر سقوطه من علو داخل مزرعة على طريق اسكندرية الصحراوى بالكيلو 107 ، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارة اسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص باختلال توازن عامل من الطابق الرابع داخل مزرعة فراخ مما اسفر عن سقوطه جثة هامدة على الارض ويقوم رجال المباحث بسؤال العاملين بالمزرعة واجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، فيما نقلت سيارة اسعاف الجثة الى مستشفى اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة.

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