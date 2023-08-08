الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات 3 وقائع في الإسكندرية والجيزة

قوات الشرطة المصرية،
قوات الشرطة المصرية، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات 3 وقائع في الإسكندرية والجيزة. 

رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تضرر صاحبة الحساب "من ذوى الهمم" بقيام مجهولين بإلقاء مادة حارقة "ماء نار" على باب شقتها، وادعائها بقيام رجال قسم شرطة المنشية بالإسكندرية بسوء معاملتها.
 

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسكندرية من الشاكية بتضررها من أحد جيرانها "مُحدد" لوجود خلافات جيرة بينهما، إلا أنها طلبت التصالح مع جارها بمحض إرادتها وتم الصلح بينهما.. وتبين أنه لم يصدر أي تجاوزات من رجال الشرطة بالقسم حيال المذكورة.. كما تبين قيامها بنشر شكواها لكسب تعاطف المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي.

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كما رصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مقهى "بدون ترخيص"  بالجيزة زاعمًا قيام المترددين على المقهى بترويج المواد المخدرة، ومُمارسة أعمال البلطجة وإزعاج الأهالي. 
 

و بالفحص واستهداف المقهى  تم ضبط مدير المقهى لإدارته المقهى بدون ترخيص.. وتبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام المترددين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة.
 

 كما تم استهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (16) قضية إتجار بالمواد المُخدرة، بإجمالي (19) متهم، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,900 كيلو جرام – كمية من مخدري "الهيروين، الهيدرو" – 98 قرص مخدر –سلاح ناري – 5 سلاح أبيض) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها الخلفية وطلائها باللون الأبيض بالإسكندرية.
 

و بالفحص وباستدعاء مالك السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) وسؤاله أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب وإيقاف رخصة التسيير.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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ترويج المواد المخدرة قسم شرطة المنشية وزارة الداخلية

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