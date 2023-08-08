الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تحذير جديد من مرفق الكهرباء لتخفيض فاتورة الاستهلاك

فاتورة الكهرباء،
فاتورة الكهرباء، فيتو

حذر  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين من ترك الأجهزة التي تعمل من خلال  "الفيشة" مثل المراوح والخلاطات وغيرها بمفاتيح الكهرباء بعد انتهاء العمل بها.

 

وشدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أهمية الحرص على سحب الفيشة من مصدر الكهرباء لأن ترك الأجهزة موصلة بالكهرباء يستهلك الطاقة، مما يساهد في ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء.

 

تحذيرات مرفق الكهرباء للمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة  

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء عادت للانخفاض، أمس الإثنين، وذلك بعد ارتفاعها بداية الأسبوع الجاري تزامنا مع عودة ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب محافظات الجمهورية.

Advertisements


وقال جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك إن الأحمال الكهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء جلت اليوم 35 ألف وات، بانخفاض 200 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية أمس الأحد وأول أمس السبت.

 

تخفيف الأحمال الكهربائية على شبكة الكهرباء

وأضاف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن إنتاج الكهرباء شهدت أمس الاثنين أيضا زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك بمعدل 10 آلاف و100 ميجاوات عن الأحمال الكهربائية المتوقعة على شبكة الكهرباء.

 

وأضاف مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أنه تم تخفيف الأحمال بمقدار 1600 ميجاوات نتيجة خطة الأحمال التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية.

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

 

وتشمل خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

 

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر 

 

الكهرباء تعلن خطة عاجلة لإنهاء أزمة الانقطاعات.. توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات سيمنس.. وتقليل مدة الفصل إلى 30 دقيقة

وزارة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحمال الكهربائية الشبكة الموحدة للكهرباء ترشيد استهلاك الطاقة تنظيم مرفق الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء محافظة الشرقية مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وزارة الكهرباء والطاقة فاتورة الكهرباء

مواد متعلقة

انقطاع الكهرباء، ضربة في مقتل للاقتصاد القومي.. الشرقاوي: تدمر فرص الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة.. وليد جاب الله: نحتاج لضخ دماء جديدة

مرفق الكهرباء: عودة انخفاض الأحمال على شبكة الكهرباء وزيادة 10100 ميجاوات في الإنتاج

الأكثر قراءة

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

مذبحة كفر غطاطى بالهرم، المتهم ذبح زوجته وبناته أثناء نومهم

تنسيق الجامعات 2023، الدليل الكامل في التوزيع الجغرافي والكليات المستثناة من هذا التوزيع

موقف كهربا من المشاركة مع الأهلى بعد قرار الفيفا (فيديو)

متحدث الموسيقيين لـ"فيتو": النقابة ستقف وراء آمال ماهر ونسعي لمعرفة نوع المرض الذي تعاني منه

أخبار مصر: عملية جراحية عاجلة للفنانة آمال ماهر، مرتضى ينقلب على شيكابالا وهذا خليفته لرئاسة الزمالك، جريمة أسرية تهز الهرم

تنسيق الجامعات 2023، مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى الخميس القادم

3 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور علامة استفهام مخيفة في الفضاء، والنشطاء: رسالة من أهل السماء

إحياء موضة الفيسكيني في الصين بسبب الحر الشديد (صور)

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إجلاء 13 ألف ألماني من منازلهم بمدينة دوسلدورف، والسبب إرث الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في بداية التعاملات

سعر جرام المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023 ، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

إيريس.. متحور جديد من كورونا ينتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: "بيت الطاعة" سجن مهين للزوجة لا وجود له فى الإسلام

تفسير رؤية امرأة تلد في المنام وعلاقته بتغير الأوضاع وتعدد مصادر الرزق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية