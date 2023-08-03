اليوم، التضامن تواصل صرف معاشات أغسطس 2023، وعلى هؤلاء التوجه للبنوك ومكاتب البريد

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أغسطس 2023 لليوم الثالث علي التوالي وتستمر في الصرف حتي يوم 15من نفس الشهر.

معاشات شهر اغسطس 2023

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر أغسطس لما يزيد عن 10 ملايين صاحب معاش من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري ومن الهاتف المحمول.

ومن المقرر أن تصرف هيئة التأمينات وفقًا للجدول التالي:

أصحاب المعاشات أقل من 1000 جنيه خلال يومي 1 و2 أغسطس.

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أصحاب المعاشات من ألف جنيه حتى 2000 جنيه سيكون موعد الصرف يومي 3 و4 أغسطس.

أصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه سيكون موعد الصرف خلال يومي 5 و6 أغسطس.

المساعدات الاستثنائية

وأكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه سيتم حصر المستفيدين من المساعدات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس السيسي لمَن يقل دخلهم الشهري من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات عن 2500 جنيه.

حصر المستفيدين من المساعدات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": بعد عملية حصر المستفيدين من المساعدات الاستثنائية ستتم عملية الصرف فورًا لهم خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

موعد صرف المساعدات الاستثنائية

وتابع: "تطبيق المساعدات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس السيسي أمس ستكون بدءًا من شهر أغسطس المقبل".

جهود إجراءات الحماية الاجتماعية

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".

ووجَّه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريًا للأسر الأكثر احتياجًا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريًّا.

تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهريًا بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.