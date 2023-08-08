الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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دين ودنيا

هل المريض ملزم بقضاء الصلاة الفائتة حال فقدان الوعى أو الغيبوبة؟

أحكام الصلاة، فيتو
أحكام الصلاة، فيتو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه فى حال حدوث فقد للوعي أو غيبوبة، فإن فاتته صلاة فإنه رفعت عنه فى هذه الفترة، لأنه أصبح غير مكلف بفقدانه للوعي.

 

حكم صلاة الفائته للمريض

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "النائم يختلف عن فاقد الوعي، لأن النائم يدرك ما حوله، لكن فاقد الوعى، غائب، فلو حدث له غيبوبة أو فقدان فى فترة الظهر، لحد أذان العصر، فإنه غير ملزم بصلاة الظهر".

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واستكمل: "لو فاق فاقد الوعى، بعيد عن وقت الصلاة يؤدى الصلاة وهو ملزم بها، لكن إذا فاته وقتها فإنه غير ملزم بقضائها".

أحكام قضاء الصلوات الفائتة 
 

وفي سياق متصل حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توضيح بعض أحكام قضاء الصلوات الفائتة وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي جاءت كالتالي:

▪المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد]

▪من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه]

▪يجوز قضاءُ فوائت الصلوات المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها.
▪من فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.

▪من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار.

▪مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى. 

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كيفية قضاء الصلاة الفائتة منذ سنوات

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الإفتاء توضح حكم التعوذ من العذاب عند قراءة آية فيها وعيد أثناء الصلاة أو سماعها

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دار الإفتاء حكم صلاة الفائته للمريض أحكام قضاء الصلوات الفائتة

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