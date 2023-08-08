شاهد أحدث إعلان تشويقي لمسلسل سفاح الجيزة (فيديو)

مسلسل سفاح الجيزة، طرحت منصة شاهد إعلانا تشويقيا جديدا للمسلسل المنتظر سفاح الجيزة والذي يقدم أحمد فهمي من خلاله شخصية جديدة ومختلفة.

ركين سعد تروج لمسلسل سفاح الجيزة

وروجت الفنانة الأردنية ركين سعد لأحدث أعمالها وهو مسلسل سفاح الجيزة، حيث نشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام الإعلان الرسمي للمسلسل وأرفقت تعليق “أخيرَا الإعلان الرسمي لمسلسل سفاح الجيزة المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية.. قريبًا ٢٥/٨ على شاهد”.

هادي الباجوري يروج للمسلسل

كما روج المخرج هادي الباجوري لمسلسله الجديد سفاح الجيزة، ونشر الباجوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام الإعلان الرسمي للمسلسل وأرفق تعليق “أخيرًا الإعلان الرسمي لمسلسل سفاح الجيزة مستوحى من أحداث حقيقية قريبًا على شاهد”.

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وطرحت منصة شاهد الإعلان الرسمي لمسلسل سفاح الجيزة المنتظر عرضه في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.

ونشرت القناة الرسمية للمنصة الرقمية على موقع يوتيوب إعلان المسلسل الرسمي الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور، وهو المسلسل الذي استوحى صناعه قصته من قصة حقيقية.

ولقد كشفت منصة شاهد عن موعد بدء عرض مسلسل سفاح الجيزة حلقة ١، حيث أنه من المقرر انطلاق عرض مسلسل سفاح الجيزة حلقة ١ يوم ٢٥ أغسطس الجاري، لينطلق بهذا أحد أبرز المسلسلات التي من المتوقع أن تحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويمكن مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة حلقة ١ من خلال المنصة.

مسلسل السفاح.. سفاح الجيزة

ويأتي مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون مسلسل سفاح الجيزة من 8 حلقات بإخراج هادي الباجوري ينتمي المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.