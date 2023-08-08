أبو بكر عزت، الشرير خفيف الظل الذي وصفه السعدنى بـ"الصايع" وتوفي أثناء تصوير مسلسل

أبو بكر عزت ولد في مثل هذا اليوم 8 أغسطس 1933م في حى السيدة زينب، ودرس في المدرسة الخديوية، وتخرج فى قسم الاجتماع كلية الآداب بجامعة القاهرة، بدأ مشواره الفني من خلال المسرح المدرسي، فقدم مسرحية الفضائح للمخرج كمال يس، ثم تطورت علاقته بالمسرح أثناء دراسته بكلية الآداب، وفي عام 1959م التحق بمعهد التمثيل، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة المسرح الحر عام 1959.



بدأ أبو بكر عزت مشواره الفني من خلال تنقله بين عدة فرق مسرحية، منها مسرح الريحاني ومسرح التليفزيون، وشارك في عدة أعمال مسرحية، منها: الدخول بالملابس الرسمية، دبور، الدلوعة"، ثم انتقل إلى السينما وشارك في العديد من الأفلام، مثل "معبودة الجماهير"، "30 يوم في السجن"، "زوج في إجازة"، "الاحتياط واجب"، و"ميرامار، الهروب ـ فوزية البرجوازية، كوم الدكة ـ المرأة والساطور وغيرها.

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توفى الفنان أبوبكر عزت عام 2006م عن عمر الـ73 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة خلال توجهه إلى موقع تصوير آخر مسلسلاته، وحصل على جائزة أحسن ممثل عام 1996 من مهرجان القاهرة السينمائى.

كيف بدأ التمثيل



في أواخر التسعينات ابتعد عن المسرح، واتجه للتمثيل في السينما والدراما، ويرجع أبو بكر عزت سبب اعتزاله المسرح الى ان الكوميديا أصبحت "مهنة من لا مهنة له"، موضحا فى تصريحات صحفية إنه فور تركه العمل فيه اتبعه كلًا من فؤاد المهندس ومحمد عوض، واستثني من ذلك بعض النجوم قائلًا: باستثناء عادل إمام ومحمد صبحي وسمير غانم، الذين ينحتون في الصخر حفاظًا على استمرار اللون الكوميدي في مسارحنا.

ابو بكر عزت فى مسلسل ارابيسك

قدم الفنان أبو بكر عزت مسيرة حافلة بالأعمال الجميلة والمميزة وتصل إلى 50 فيلم و15 مسلسل، ومن أبرزهم في السينما: "الحرامي، زوجة لخمس رجال، 13 كدبة وكدبة، أفواه وأرانب، عذراء وثلاث رجال، أصدقاء الشيطان، دموع صاحبة الجلالة، الزمن والكلاب، شقاوة بنات، وغيرها

دور الشرير فى المرأة والساطور

وفى السينما قدم ايضا المرأة والساطوور”، و"إسماعيل ياسين دكتور، وعدو البشر، والشنطة مع مين، والحب الضائع، ميرامار، سيداتي آنساتى، بنك القلق، بعد الغروب، زهرة البنفسج، الحرملك، عصفور في القفص.



ومن أشهر أعمال أبو بكر عزت الدرامية: "آرابيسك، السقوط في بئر سبع، زيزينيا"، وآخر عمل قدمه هو "ومضى العمر الأول" ورحل الفنان أبو بكر عزت عن عالمنا عن عمر يناهز 73 عامًا بعد إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء توجهه لموقع تصوير أخر مسلسلاته "ومضى عمري الأول" وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.



درس ابو بكر عزت بمدرسة الخديوية الثانوية التي تخرج منها الكثير من الفنانين المصريين، والتحق بكلية الآداب بقسم الاجتماع، وأخرج أعمالًا مسرحية وهو طالب بالجامعة، وبعد التخرج عمل في عدة فرق مسرحية، منها فرقة المسرح الحر ومسرح الريحاني ومسرح التلفزيون.



تألق أبو بكر عزت، في العديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والدرامية، أمام كبار النجوم ونجمات الزمن الجميل، حيث ظهر مع فاتن حمامة في أفواه وأرانب، ومع نبيلة عبيد في المرأة والساطور، ومع صلاح السعدني وهدي سلطان في مسلسل أرابيسك، ومع ليلي طاهر في مسرحية الدبور.

أبو بكر عزت مع زوجته كوثر هيكل وابنته اسماء

واشتهر الفنان الراحل أبو بكر عزت، بأداء أدواره بأسلوب مميز وبطريقته الخاصة التي برع فيها، وذلك من خلال دور الشاب خفيف الظل الذي ينجح في المداعبة وإقناع الفتيات بالوقوع في شباكه، وهو ما ظهر خلال أعماله الفنية سواء كان على المسرح أو على شاشة السينما حتي تعددت أدواره وأصبح فنانا شاملا يجيد جميع الأدوار.

الشرير خفيف الظل

اشتهر بتقديم دور الفتى الوسيم، والنصاب، والعاشق، والشرير خفيف الظل، وكذلك لعب دور عمدة في الأرياف في مسلسل “شعاع من الأمل”، وبلغ عدد ما قدمه من أعمال حوالي ٢٠٠ عملًا فنيًا، كما شارك في عدة أعمال من تأليف زوجته الكاتبة كوثر هيكل.

زواج كوثر هيكل

تزوج الفنان الراحل أبو بكر عزت من الكاتبة كوثر هيكل واستمر زواجهما الناجح لمدة ٤١ عاما، وقد رزقهما الله باثنين من البنات وقبل وفاته احتفل الفنان أبو بكر عزت بعيد زواجه الحادي والأربعين، وقد طلب من أحد محال الزهور الكبرى أن ترسل باقة زهور كبيرة إلى منزله، لكن وقت وصول الزهور أصيب هو بأزمة قلبية حادة.



رحلت زوجة أبو بكر عزت الكاتبة كوثر هيكل عن عمر 76 عاما بعد 15 عاما من رحيل أبو بكر عزت بعد رحلة زوجية طويلة

مواهب غير متطورة



خصص للفنان أبو بكر عزت الكاتب الساخر محمود السعدنى فصلا في كتابه " المضحكون " فصلا كاملا وصف فيه أبو بكر عزت بالصايع اعجابا بأدائه المتميز في جميع الأدوار فقدم الطيب والشرير والغنى والفقير والاسطى والباشا الا انه القى عليه اللوم بأنه لم يحسن استخدام أدواته ومواهبه الفنية ولم يكن مطورا لأدواته ليصبح النجم الأول والبطل في اعماله

عزت ليس مضحكا

فقال السعدنى: معذرة لأستاذنا الكبير طه حسين، معذرة لأننا سنستعير من تعبيراته تعبير هو أصدق وصف للمثل أبو بكر عزت، فما كان يوما من المضحكين ولا ينبغي له أن يكون من المضحكين، لكنه ممثل حساس للغاية فإذا كان حسن يوسف هو الولد الشقى فإن أبو بكر عزت هو الممثل الظريف لكنه لم يكن مضحكا ابدا، دخل حلبة المضحكين دون مسوغات تعيين.