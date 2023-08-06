مسلسل سيب وانا اسيب، وصلة رقص لأحمد السعدني على أنغام ألف ليلة وليلة

مسلسل سيب وانا اسيب، شهدت الحلقة ٦ من مسلسل سيب وانا اسيب تقديم أحمد السعدني لوصلة رقص على أنغام أغنية ألف ليلة وليلة للمطربة أم كلثوم.

وقدم السعدني وصلة الرقص أثناء تواجده في الحجز بعد تعرضه للضرب على أيدي المتواجدين في الحجز الذي دخله بعد مشادة واتهامات متبادلة مع خطيبته وزوجته بيلا الجندي.

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سيب وانا اسيب حلقة ٥

شهدت سيب وانا اسيب حلقة ٥ استمرار المناوشات بين بيلا وابراهيم حيث يقرر ابراهيم إزالة كل الأبواب حتى يمنع بيلا من أن الاختباء.

وخلال سيب وانا اسيب حلقة ٥ يكتشف كارلوس أن هناك شائعات تفيد بانفصاله عن بيلا الجندي خطيبته، ويحاول التواصل مع بيلا ولكن ابراهيم يمنعها ويقرر أن يأخد الهاتف ويغلقه، فتذهب بيلا إلى البنك وتنوي شراء خط جديد ولكن تكتشف خلال سيب وانا اسيب حلقة ٥ أن هناك حساب بنكي مشترك بينها وبين زوجها ابراهيم به مليون جنيه فتقرر سرقة الأموال على سبيل مواصلة مضايقته، وعلى جانب آخر يتمكن عوض في سيب وانا اسيب حلقة ٥ من التخلص من فخ عزة وكشفها لأمر تواجده في “الكباريه”.

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تعرف على قصة مسلسل سيب وانا اسيب

وتدور قصة مسلسل سيب وانا اسيب حول شخصية نبيلة أو بيلا، وهي مصممة أزياء وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وفائزة بالمركز الأول في إحدى مسابقات تصميم الأزياء، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة من لبنان إلى مسقط رأسها الإسكندرية، لتخبر أهلها بأمر خطبتها لممثل لبناني شهير، فتكتشف أنها على ذمة رجل مصري يمتلك ورشة إصلاح سيارات (أحمد السعدني)، والذي تزوجها بموجب توكيل من والدها، فتحاول الطلاق منه بشتى الطرق، وفي الوقت ذاته تحاول إخفاء هذه الحقائق عن خطيبها اللبناني.

وفي قصة "مسلسل سيب وانا اسيب"، لم يجد إبراهيم على مدار 5 سنوات إجابة لهروب زوجته ليلة زفافهما، فتأتي له الفرصة عند رجوعها لترتيب لقاء خطيبها مع أهلها.