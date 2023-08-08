الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

هنا الزاهد تزعم ضرب أحمد السعدني لها في سيب وأنا أسيب

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد السعدني، فيتو

سيب وأنا أسيب، يحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور العاشق للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.

ولاحظ متابعو سيب وأنا أسيب في الحلقة ٦ وجود مشهد يستدعي ذكريات فيلم عمر وسلمي ٣ وهو مشهد القسم حينما تحضر هنا الزاهد وعلى وجهها علامات ضرب مبرح وتزعم أمام الضابط أن زوجها ابراهيم هو المسئول عن هذا الضرب المبرح الذي تعرضت له حتى يمكنها إلحاق الضرر به وإجباره على الانفصال عنها.

وسبق وأن لجأت سلمى (مي عز الدين) في فيلم عمر وسلمى ٣ إلى هذه الحيلة لخلع زوجها عمر، وظهرت أمام القاضي وعلى وجهها وجسدها علامات ضرب مزيفة تمامًا كما فعلت هنا الزاهد وحصلت في الأخير على مرادها وسط ذهول عمر (تامر حسني)

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موعد عرض مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ٨

وفيما يتعلق ب موعد عرض مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ٨ فإن حلقات المسلسل تعرض في الساعات الأولى من كل يوم سبت وموعد عرض بتوقيت السعودية سيكون في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل ١٢ أغسطس وبالتحديد في الـ ١٢ صباحًا، وموعد عرض مسلسل سيب وانا اسيب الحلقه ٨ بتوقيت القاهرة سيكون أيضًا يوم السبت المقبل في تمام الـ ١٢ صباحًا وقد يتعامل عدد من الجمهور أن الموعد يكون في ليل الجمعة.

أحداث سيب وأنا أسيب الحلقة ٦

شهدت سيب وأنا أسيب حلقة 6 استمرار المناوشات بين بيلا وإبراهيم خاصة بعد سرقة بيلا أموال إبراهيم التي تتخطى مليون جنيه.

حيث قدم إبراهيم في سيب وأنا أسيب حلقة 6 محضرًا في بيلا يتهمها فيه بسرقة أمواله، بينما حضرت له مفاجآة باتهامه له بأنه ضربها فقرر الضابط في الأخير خلال سيب وأنا أسيب حلقة 6 حجز الثنائي في الحجز وكلاهما كان له مصيرًا مختلفًا في الحجز.

كما شهدت سيب وأنا أسيب حلقة ٦ الكشف عن مصير شخصية سناء التي تقدمها الفنانة هنادي مهنا، ففي نهاية سيب وأنا أسيب حلقة ٦ كشفت والدة إبراهيم (أحمد السعدني) عن سعادتها بلقاء بيلا فهي من رائحة سناء “الله يرحمها” لتدخل بيلا في حالة صدمة.

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