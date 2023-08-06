أسعار الفاكهة اليوم، 12 جنيهًا أقل سعر لكيلو الكمثرى في سوق العبور

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

تراوح سعر عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 16 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح بارحي من 20 إلى 30 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

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سجل سعر نكترين مستورد بـ 40 جنيهًا، التفاح المصري من 14 إلى 24 جنيهًا، رمان بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد بـ 30 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز بـ 50 جنيهًا.

سجلت سعر كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، تين برشومي من 12 إلى 18 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، أناناس نحو 50 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأحد

سجل سعر مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو نعومي من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تيمور بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سناورة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 14 إلى 20 جنيهًا.