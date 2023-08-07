أسعار الفاكهة اليوم، 3 جنيهات انخفاضًا في أسعار العنب بسوق العبور

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح بارحي من 20 إلى 30 جنيهًا، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

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سجل سعر جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، نكترين مستورد بـ 40 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 28 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، رمان بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد بـ 30 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز بـ 50 جنيهًا.

سجلت سعر جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، تين برشومي من 12 إلى 18 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، أناناس نحو 50 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات، بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الإثنين

سجل سعر مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو تيمور بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو نعومي من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سناورة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 14 إلى 20 جنيهًا.