الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، الأناناس يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

تراوح سعر عنب رومي أحمر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات،  بلح بارحي من 20 إلى 30 جنيهًا، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

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سجل سعر جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا،  نكترين مستورد بـ 40 جنيهًا، التفاح المصري من 14 إلى 24 جنيهًا، رمان بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا،  تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد بـ 30 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، كيلو كريز بـ 50 جنيهًا.

سجلت سعر الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا،  تين برشومي من 12 إلى 18 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، أناناس نحو 50 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الإثنين

سجل سعر مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا،  مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا،  مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو نعومي من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو تيمور بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو سناورة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 14 إلى 20 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 6-8-2023 في الدقهلية

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