مزارعو الأقصر: صدرنا كميات كبيرة من مانجو المبروكة الموسم الجاري

أيام قليلة وينتهي موسم حصاد محصول فاكهة المانجو من الأشجار، حيث يبدأ موسم الحصاد من أول شهر يوليو وينتهي في منتصف شهر أغسطس.

وشهد محصول المانجو هذا الموسم وفرة في الإنتاج مقابل سعر عادل للمزارع وبياع الجملة والقطاعي في الأسواق والمحلات.

وتنتشر مزارع المانجو في محافظة الأقصر بمدينة إسنا ومدينة أرمنت، حيث بدأت تلك المدن من حوالي عشرين عامًا، التوسع في زراعة محصول فاكهة المانجو بطريقة الشتلات وبيعها في الأسواق وتخفيض زراعة القصب، لأن فاكهة المانجو توفر فرص عمل للشباب، فهو محصول موسمي يتناسب مع إجازة الجامعات، وتوفير فرص عمل متنوعة من العمل في الزراعة والعمل في قطاع النقل والعمل في البيع بالتجزئة.

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وتشتهر محافظة الأقصر، بزراعة المانجو البلدي الذي يبدأ من أول الموسم ويكمل حتى نهاية آخر يوم في الموسم، بخلاف الأصناف المستوردة التي لا تستمر سوى أسبوعين من بداية الحصاد.

وقال أحمد علي، مزارع مانجو من محافظة الأقصر بمركز إسنا، إن موسم المانجو هذا العام جيد جدا، وتم تلبية احتياجات جميع المواطنين من محافظة الأقصر وخارج محافظة الأقصر بمحافظات وجه بحري ، وصولا إلى تصدير المانجو المرغوبة لدول العربية.

وأضاف في تصريحات لـ فيتو، أن صنف المانجو المبروكة صنف تم تصديره منذ بداية موسم الحصاد، ونحرص خلال تعبئة المانجو على أن تكون متماسكة للتحمل السفر وطول المسافات.

وأشار علي إلى أن أسعار جميع أصناف المانجو تحدد من خلال العرض والطلب في الأسواق منذ بداية الحصاد، فمثلا بدأ سعر صنف الفص من المانجو يعرض في الأسواق بسعر 30 و35جنيه، وصل الآن إلى 20 جنيه، بالإضافة إلى ذلك أن سعر المانجو بداية الموسم يختلف عن نهاية الموسم.



وتابع علي، أن الناس يرغبون دائما في صنف المانجو العويسي والزبدة والفص، مع العلم أن محافظة الإسماعيلية هى أصل زراعة المانجو في مصر ولكن تتميز بزراعة صنف مانجو السكرية، لمناسبة ظروف زراعتها.

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