الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 9 جنيهات أعلى سعر لكيلو الكوسة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق. 

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الثلاثاء 8 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق. 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 وسجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه،  سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 13 إلى 16 جنيهًا، الكوسة من سعر 6 إلى 9 جنيهات. 

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وبلغ سعر خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات،  كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 16 إلى 20 جنيهًا، باذنجان رومي من 3.5 إلى 5.5 جنيه،  باذنجان بلدي من 4 إلى 6 جنيهات،  باذنجان أبيض من 4 إلى 6 جنيهات. 

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 6 إلى 10 جنيهات،  فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3.5 إلى 5.5 جنيه، البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، قرع عسل سعر  من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه. 

وتراوح سعر كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا،  الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه. 

 وبلغ سعر كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا،  قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه. 

وسجل سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه،كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر البنجر  من 2 إلى 4 جنيهات،  فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا،  خس من 3 إلى 4 جنيهات،  فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

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