أعراض فقر الدم، وطرق العلاج والوقاية

أعراض فقر الدم، فقر الدم من الأمراض شائعة الحدوث التى تنتشر بين الكبار والصغار لأسباب عديدة أبرزها التغذية الخاطئة التى تفتقر العناصر الغذائية المهمة.

وأعراض فقر الدم، عديدة منها اعراض معروفة وأخرى غير شائعة، ويجب الإنتباه لها لسرعة العلاج حفاظا على الصحة، لأن فقر الدم مضاعفاته خطيرة.

أسباب فقر الدم

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن فقر الدم أو انيميا فقر الدم يعنى نقص كرات الدم الحمراء بالجسم نتيجة نقص الحديد والهيموجلوبين بالدم ما يقل من نسبة الدم بالجسم وبالتالى تحدث اعراض مزعجة نتيجة هذا النقص ويتضرر القلب كثيرا لعدم وجود الدم الكافى لضخه حفاظا على سريان الدورة الدموية الجسم.

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أعراض فقر الدم

وأضافت منى، أن أعراض فقر الدم عديدة، ويحب على الأمهات التنبه لها عند ظهورها على الصغار لسرعة علاجها، ومن اعراض فقر الدم:-

الدوخة

الصداع

فقدان الشهية

فقدان الوزن بدون ريجيم

زيادة الوزن فى الحالات المتأخرة

الشعور بعدم وجود طاقة بالجسم

الشعور المتكرر بالخمول والكسل

زيادة معدلات ضربات القلب

تساقط الشعر

شحوب الوجه وإصفراره

تقصف الاظافر

ضيق التنفس

اضطرابات النوم

عدم التركيز

ظهور بقع حمراء وزرقاء بالجسم وهذا فى الحالات المتأخرة من الأنيميا

الاكتئاب

اعراض فقر الدم، فيتو

وتابعت، أن فقر الدم عادة ينتشر بين الأطفال لإحتياجات أجسادهم لجرعات كبيرة من الحديد للنمو بشكل صحى دون إصابتهم بالانيميا، وكذلك النساء بسبب فترات الحمل والولادة وكذلك الدورة الشهرية حيث تفقد المرأة خلالها كميات كبيرة من الدماء وبالتالى تكون بحاجة إلى تناول الطعام الصحى خلال هذه الفترة لتعويض الجسم فقدان الدماء خلال هذه الفترة.

مضاعفات فقر الدم

واوضحت الدكتورة منى أيمن، أن علاج فقر الدم أمر مهم وضرورى حفاظا على صحة القلب لأن فقر الدم يشكل ضغط على القلب ومع الوقت يحدث ضعف بعضلة القلب، كما أن فقر الدم يسبب ضعف المناعة ما يجعل الجسم عرضة لجميع الامراض لذا يجب الحذر.

علاج فقر الدم

واضافت استشارى التغذية العلاجية، أن علاج فقر الدم، يكون من خلال تناول المكملات الغذائية فى مواعيدها ويجب أن تكون تحت إشراف طبي، مع التغذية السليمة التى تضمن حصول الجسم على جرعات عالية من الحديد ما يساعد فى علاج فقر الدم سريعا والأهم من ذلك تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية وكذلك النوم، لمساعدة كافة أجهزة الجسم فى القيام بوظائفها.