الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أعراض الانسداد الرئوي المزمن وأسباب الإصابة به

الانسداد الرئوي المزمن،فيتو
الانسداد الرئوي المزمن،فيتو

الانسداد الرئوي المزمن، يعاني مرضى الانسداد الرئوي المزمن من مجموعة أعراض قد تتشابه مع أمراض تنفسية آخرى.

 

 و تستعرض فيتو في التقرير التالي أهم أعراض الانسداد الرئوي المزمن وأسباب الإصابة به.

 

الانسداد الرئوي المزمن 

مرض الانسداد الرئوي المزمن المسبب الأساسي له التدخين وهو مرض رئوي طويل الأمد يمنع الشخص المصاب من التنفس بشكل صحيح وعندما يصاب الشخص بمرض الانسداد الرئوي المزمن فمن الممكن  أن يصاب بنزلات البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي وذلك وفقا لموقع "WebMD".

 

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 وعادة ما تؤدي هذه العدوى إلى تفاقم  أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن لدى المرضى وقد تتسبب في حدوث مزيد من الإضرار بالرئة.

 

أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن

وتتشابه العديد من أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن مع التهابات الجهاز التنفسي وعادة تميل أعراض التهابات الجهاز التنفسي إلى التحسن في غضون أيام أو أسابيع قليلة ولكن مرضى الانسداد الرئوي قد تسوء حالتهم  بمرور الوقت.

الانسداد الرئوي المزمن،فيتو

 ومن ضمن الأعراض التي تتشابه بين التهابات الجهاز التنفسي ولانسداد الرئوي المزمن شعور المريض بضيق في التنفس والتعب بالإضافة إلى العطس وسيلان الأنف والسعال لكن مرض الانسداد الرئوي المزمن يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض الأخرى مثل تورم القدم أو فقدان الوزن بالإضافة إلى تحول لون الشفاء والأظافر إلى الأزرق.
 

خطر الإصاب بالإنفلونز على مرضى الانسداد الرئوي المزمن 

عندما يصاب  مريض الانسداد الرئوي المزمن بالأنفلونزا تزيد لديه مخاطر  الإصابة بالالتهاب الرئوي وقد يحتاج  المريض إلى الانتقال إلى المستشفى من اجل تقديم الرعاية الصحية المناسبة له.

 

 وللوقاية من الإصابة بالإنفلونزا ينصح الأطباء  بأخذ لقاح الإنفلونزا كل عام مع اتاخذ خطوات أخرى للوقاية من الإنفلونزا مثل غسل اليدين بشكل متكرر وتجنب الأشخاص المرضى.

 

 

 
مرض الانسداد الرئوي المزمن والالتهاب الرئوي

إن الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي خاصة إذا كان عمرهم يزيد عن 65 عامًا فمن الممكن أن يصاب مرضى الانسداد الرئوي المزمن بالالتهاب الرئوي بثماني مرات أكثر من الأشخاص في نفس العمر غير المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

 

والالتهاب الرئوي هو عدوى تسببها البكتيريا ويتسبب في تهيج الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئة وامتلائها بالمخاط وقد تظهر الأعراض بسرعة أو ببطء على مدى بضعة أيام وتضمن الأعراض سرعة ضربات القلب والآلام الصدر وصعوبة في التنفس وسعال بالإضافة إلى الحمى أو تعرق أو قشعريرة.

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