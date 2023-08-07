الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

شبكة DAZN تحصل على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي، فيتو
الدوري السعودي، فيتو

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن شبكة "DAZN" عملاق البث المباشر، وافقت على صفقة لموسم واحد لعرض مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان يعتقد في البداية أن "DAZN" خرجت من السباق، حيث سعت شركات أخرى للحصول على حقوق عرض المباريات.

وأفادت "ذا صن" أن قناة "سكاي سبورتس" تدرس عرضًا قبل افتتاح الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل.

لكن "DAZN"، المملوكة للملياردير البريطاني لين بلافاتنيك، ستنقل مباريات الدوري السعودي في المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا، بعد تطور في نهاية الأسبوع أدى إلى تسارع المفاوضات.

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وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ليست ضخمة من الناحية المالية، ولكنها ستمنح الدوري السعودي للمحترفين عرضًا عبر اثنين من أكبر أسواق التلفزيون في أوروبا.

وأكدت "ذا صن" أن جميع مباريات الدوري السعودي ستكون متاحة الآن للمشتركين في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن المشجعين سيكون بإمكانهم مشاهدة التنافس الكبير في الدوري السعودي الذي بات يضم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني ورياض محرز ونغولو كانتي وجوردان هندرسون.

وقالت "ذا صن": "قلب الدوري السعودي سوق الانتقالات العالمي رأسًا على عقب هذا الصيف".

وتفتتح مباريات الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل بمواجهة الأهلي العائد لدوري المحترفين مع الحزم.

وسيلعب الاتحاد بطل الموسم الماضي مع الرائد يوم الإثنين، وفي اليوم ذاته يلعب الهلال مع أبها، والنصر مع الاتفاق.

مورينيو يرفض التدريب في الدوري السعودي 

كشف فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات عن رفض البرتغالي جوزيه مورينيو لعرضين من الدوري السعودي من فريقي الهلال وأهلي جدة ولكن رغبته الأولى كانت للبقاء مع الذئاب في الموسم الجديد.

وأضاف رومانو على أن الأرجنتيني باولو ديبالا باقي مع روما في الموسم الجديد نظرا للعلاقة القوية التي تجمعه مع مورينيو، مضيفا “ أن ديبالا أهم أسباب بقاء مورينيو رفقة الذئاب في الموسم الجديد”.

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