الإثنين 07 أغسطس 2023
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حوادث

حبس عنصر إجرامى يدير وكرا لتجارة الحشيش فى المنوفية

مخدر الحشيش بحوزة
مخدر الحشيش بحوزة المتهم، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه بحيازة واحراز كميات من المواد المخدرة.

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كان قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية تمكن من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى.
 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  بـ 200 ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام مخدر الحشيش مخدر الهيروين مديرية أمن المنوفية

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