إليسا وتامر عاشور نجوم الليلة في مهرجان العلمين الجديدة

تحيى النجمة اللبنانية إليسا والنجم تامر عاشور، مساء اليوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري، سهرة غنائية ضخمة بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.

حفل إليسا وتامر عاشور في العلمين

ويقدم الثنائى خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهما التى يحبها الجمهور، حيث من المتوقع أن يرفع الحفل شعار "كامل العدد".

وتأتي أسعار تذاكر الحفل على النحو التالي: الصالات (10 أشخاص لكل صالة): 65000 جنية، وطاولات عالية (4 أشخاص لكل طاولة): 20000 جنيه مصرين تليها فئة ب 650 جنيهًا، وفئة 600 جنيهًا أما الفئة الأخيرة فستكون بسعر 300 جنيها.

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مهرجان العلمين الجديدة

وتشتمل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصاممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.