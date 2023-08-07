طريقة عمل اللحمة بالبصل، بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل اللحمة بالبصل، اللحمة بالبصل أكلة شهيرة ولذيذة تعرف بكباب الحلة وهى أكلة الجدات الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل اللحمة بالبصل، سهلة وبسيطة، واعتاد ربات البيوت على تحضيرها بتكات مميزة على طريقة الجدات.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل اللحمة بالبصل.

مكونات عمل اللحمة بالبصل:-

كيلو لحم مقطع مكعبات

كيلو بصل مقطع شرائح

ملعقة ثوم مفروم

زبد

ليتر ماء

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم

رشة قرفة

ورق لورى

2 فص حبهان

طريقة عمل اللحمة بالبصل:

-نحضر حلة غير لاصقة ونضعها على النار، ثم نضيف اللحم ونشوحها جيدا.

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-ثم نقلب حتى يتغير لون اللحم من جميع الجوانب، بعدها نضيف الزبد ونشوح جيدا.

-ثم نضيف البصل والثوم ونقلب حتى يذبل البصل.

-ثم نضيف التوابل ونقلب جيدا، بعدها نضيف الماء ونتركها حتى الغليان.

-ثم نهدئ النار ونغطى اللحم ونتركها على النار الهادئة حتى تمام النضج.

-ثم نتبل بالملح، ونقلب وتقدم بعدها.

-وتقدم اللحم بالبصل مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، ويمكن تحضيرها بجانب الخبز وسلطة الطحينة حسب الرغبة.

طريقة عمل اللحمة بالبصل، فيتو

فوائد اللحوم الحمراء

-ومن فوائد اللحوم الحمراء أنها توفر للجسم مجموعة معقدة من الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة وأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض اللينوليك المترافق (CLA).

-الدهون الأحادية غير المشبعة مضادة للالتهابات، وقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

-يعتبر توازن الدهون المشبعة وغير المشبعة في اللحوم الحمراء أمرًا ضروريًا لقدرة أجسامك على تكوين أغشية الخلايا السليمة والحفاظ عليها.

-حمض اللينوليك المقترن (CLA) الموجود في اللحوم الحمراء؛ يدعم وظيفة الجهاز المناعي وصحة القلب، ويقوي العظام، ويقلل الدهون الزائدة في الجسم، وقد ثبت أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض السرطان المختلفة.

-أحماض أوميجا 3 الدهنية موجودة بمستويات عالية في اللحوم الحمراء؛ مثل لحم الضأن، وتلعب أوميجا 3 دورًا مهمًا في العديد من الوظائف الفسيولوجية؛ مثل خصوبة الذكور والإناث، وتشكل أساس الهرمونات التي تنظم تخثر الدم وصحة جدران الشرايين.

-ثبت أن حمض الستريك، أحد أكثر الدهون المشبعة شيوعًا في اللحوم الحمراء، يحسن فقدان الوزن، ويدعم وظيفة الميتوكوندريا، ولا يظهر أي دليل على تسببها في أمراض القلب.

-من ناحية أخرى، أظهرت العديد من الدراسات أن استبدال الدهون الحيوانية بالزيوت النباتية الصناعية أدى إلى زيادة مخاطر الالتهابات وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وأنواع مختلفة من السرطان.