الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الصيني: نلعب دورا مستقلا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية

الصين، فيتو
الصين، فيتو

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن بلاده تلعب دورا مستقلا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، في مختلف المنصات والمؤتمرات الدولية.

 

وأوضح وانج يي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية تتخذ موقفا مستقلا بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث تسعى جاهدة لإيجاد طريقة سلمية لحلها.

 

الدور الصيني في الأزمة الأوكرانية

وقال: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تتخذ الصين موقفا مستقلا وعادلا في جميع المحافل الدولية متعددة الأطراف، ونبذل كافة الجهود الممكنة لإيجاد طريقة سياسية سلمية لحلها".

 

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وشدد على أن بلاده تساهم بنشاط في عملية السلام وتعزيز المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، مؤكدا أن السلطات الصينية تتصرف بموضوعية وعقلانية بهذا الصدد.

 

وكانت الصين أعلنت عن استعدادها للمشاركة في الاجتماع المقبل لتسوية النزاع في  أوكرانيا.

 

مشاركة الصين في محادثات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

ولفتت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصادر أوروبية، "الصين أشارت إلى أنها ستشارك في الاجتماع القادم من هذا النوع".
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المسؤول، فإن الصين "قامت بدور فاعل واستجابت بشكل إيجابي لفكرة عقد اجتماع ثالث على هذا المستوى".


وصدر البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، المقام في المملكة العربية السعودية بحضور أكثر من 40 دولة.

 

وقال البيان الختامي: "المحادثات أسهمت في بناء أرضية مشتركة للسلام،  وتم الاتفاق على استمرار التشاور بشأن الأزمة".

 

البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا

وأكد البيان الختامي لمحادثات جدة بشأن أوكرانيا ضرورة الاستفادة من الآراء المقترحة، مشددا علي أن الاجتماع تطرق لمقترحات وآراء إيجابية.


ووصفت أوكرانيا محادثات جدة بشان حل الأزمة الأوكرانية بمشاركة أكثر من 40 دولة بالمثمرة.


وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  في بيان عن محادثات جدة بشأن الحرب في بلاده فوصفها بـ"المثمرة جدا حول المبادئ الأساسية التي يجب أن يُبنى عليها سلام عادل ودائم".


وقالت أوكرانيا وحلفاؤها إن المحادثات محاولة للحصول على دعم دولي واسع للمبادئ التي تريد كييف أن تكون أساسا للسلام، ومنها انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.
 


البيت الأبيض يشكر السعودية بسبب مشاورات حرب روسيا وأوكرانيا

وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد عن شكرها للمملكة العربية السعودية على استضافة 40 دولة للتشاور بشأن حرب روسيا وأوكرانيا.


وقال البيت الأبيض: "مشاورات جدة كانت فرصة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا.. المشاورات حول أوكرانيا كانت جيدة وبناءة نحو تحقيق سلام عادل".

أوكرانيا: محادثات جدة حول إنهاء الحرب مثمرة ومحاولة للحصول على دعم دولي

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