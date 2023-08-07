الصين تدعو رعايها إلى مغادرة النيجر

أصدرت السفارة الصينية لدى النيجر، اليوم الإثنين، بيانا رسميا، دعت فيه رعاياها إلى سرعة مغادرة البلاد إلى دولة ثالثة أو العودة إلى بلادهم إذا لم يكن هناك داع للبقاء.





الصين تدعو رعاياها لمغادرة النيجر





ونشرت السفارة الصينية بيانها على الموقع الإلكتروني، والذي جاء فيه أنه يجب على الرعايا الصينيين في النيجر المغادرة إلى دولة ثالثة أو العودة إلى البلاد للجوء المؤقت إذا لم يكن هناك سبب للبقاء هناك.



وطالبت السفارة الصينية الأشخاص الذين يخططون لزيارة النيجر قريبًا على عدم السفر ما لم يكونوا مضطرين لذلك.



وفي السياق ذاته حذرت فرنسا، اليوم الإثنين، رعاياها في دول الساحل الثلاث مالي وبوركينا فاسو والنيجر، داعية إياهم لممارسة أقصى درجات الحذر والحد من السفر والابتعاد عن التجمعات.



وأوصت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها بعدم السفر إلى النيجر وطالبت الفرنسيين هناك بتوخي الحذر الشديد والابتعاد عن أي تجمعات والاطلاع بانتظام على الوضع.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها: "لا يزال التهديد الإرهابي في منطقة الساحل مرتفعا ومخاطر الهجمات وعمليات الاختطاف التي تستهدف مستمرة في منطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) والبلدان المجاورة".





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