تخلصي من تساقط الشعر بالبيض وزيت الزيتون

تساقط الشعر من المشكلات التى تنتشر بين الفتيات لأسباب عديدة مما يؤثر على مظهر الشعر وكثافته، لذا تهتم الفتيات بعلاجه سريعا.

وتساقط الشعر عادة يكون لأسباب عضوية بالجسم وأبرزها الأنيميا ونقص التغذية والعصبية والإرهاق، لذا يجب علاج هذه المشكلات بجانب الوصفات الطبيعية لحماية الشعر من التساقط.

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر.

المكونات:-

بياض بيضة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة وصغيرة نضع بها المكونات ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات.

ندهن الشعر بالخليط من الجذور حتى الأطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء والشامبو جيدا.

ثم نرطب الشعر بعدها.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر، فيتو

زيوت طبيعية تساعد فى الحفاظ على قوة وجمال الشعر

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

نصائح غذائية مهمة للحفاظ على شعر جميل وصحى

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.