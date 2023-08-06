بثلاثة مكونات فقط احصلي على شعر طويل وصحي فى شهر واحد

الشعر زينة الفتاة وكلما كان طويل وناعم زاد من جمال صاحبته لذا تحرص الفتيات دائما على العناية بالشعر لزيادة جماله.

وتهتم الفتيات بالوصفات الطبيعية والأكلات التى تزيد من طول الشعر وكثافته وتساعد فى علاج جميع مشاكله.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر وعلاج مشاكله.

المكونات:-

كوب ماء مغلي

ملعقة قهوة

عود قرفة خشب

نصف ملعقة قرنفل مسمار

الطريقة:-

نحضر المكونات وننقعها فى الماء لمدة 30 دقيقة.

ثم نصفيها جيدا من خلال وضع قطنة على المصفاة للتخلص من اى شوائب.

ثم نحفظ السائل الناتج فى زجاجة بخاخ وصلاحيتها 10 أيام.

نرش السائل على فروة الرأس يوما بعد يوم ولمدة شهر.

وسنلاحظ الفرق بعدها، حيث يعمل هذا الخليط على زيادة طول الشعر وتعطيره والتخلص من القشرة وزيادة لمعانة ومنع تساقط الشعر.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر، فيتو

حمام الزيت بالزيوت الطبيعية يحافظ على جمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

التغذية السليمة سر الحصول على شعر صحى

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي وغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.