السوشيال ميديا بوابة لعالم الدراما التليفزيونية.. مشاركات متعددة لنجوم السوشيال ميديا في المسلسلات.. أبرزهم محمد مكاوي وحسين نصار والمولى.. وآخرهم محمود السيسي في «سيب وأنا أسيب»

نجوم السوشيال ميديا، لطالما كان دخول عالم الفن والظهور في أحد الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية أمرًا ليس باليسير ولابد من المرور بعدد من الاختبارات من أجل الوصول إلى الجمهور والحصول على الشهرة المرجوة التي تصاحب دومًا الفن وأهله.

وحاليًا أصبحت “السوشال ميديا” نافذة تمنح عدد من نجومها “كارت بلانش” إلى عالم الفن فقط بفضل عدد متابعي معظمهم أو بفضل موهبة القليل منهم، وبدأ مسلسل ظهور نجوم مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المعروفين ب “الانفلونسرز” أو “البلوجرز” في السينما بصفة عامة وعالم الدراما التليفزيونية بصفة خاصة منذ سنوات وتواصل الظهور حتى آخر الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا وهو مسلسل سيب وأنا أسيب للفنانة هنا الزاهد وأحمد السعدني ومن تأليف رنا أبوالريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان ويشارك معهم أيضا محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا.

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وسيلة من وسائل الدعاية للمسلسلات

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وبفضل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي ظهر نوع جديد من الدعاية للمنتجات بصفة عامة عن طريق الاعتماد على المؤثرين أو "البلوجرز" ممن لديهم أعداد لا تحصى من المتابعين لاستخدام المنتج وهو ما يؤثر بالضرورة على متابعيهم الذين يشرعون في استخدام المنتجات التي يقدمون لها الدعاية.

وقرر أهل الفن الاستفادة هم أيضًا من هذا النوع المستحدث من الدعاية ولكن عن طريق ظهور هؤلاء المؤثرين بأنفسهم داخل الأعمال الدرامية وبالتالي يضمن صناع العمل أن يشاهده إلى جانب الجمهور الطبيعي متابعي هؤلاء المؤثرين أي أنهم يضمنون ولاء شريحة من الجمهور المتابعين لنجوم “السوشيال ميديا” ولضمان نسبة مشاهدة عالية.

محمد مكاوي

ويعتبر البلوجر محمد مكاوي من أبرز البلوجرز الذين برزوا في عالم الدراما التليفزيونية، فبالرغم من دخوله إلى عالم الفن من بوابة السينما إلا أنه نجح في المشاركة في عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية منها مسلسل حكايات بنات بجزئيه الرابع والخامس ومسلسل حلوة الدنيا سكر، ومكاوي لديه متابعين على موقع تبادل الصور إنستجرام يبلغ عددهم ٢ مليون متابع.

أحمد رمزي

ويعتبر البلوجر أحمد رمزي من الوجوه المعروفة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولقد بدأ مشواره الفني من خلال الفيديوهات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هي نافذته لعرض موهبته ودخول عالم الفن وهو الأمر الذي تحقق حيث شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية في الوسائط المختلفة، وفي عالم الدراما التليفزيونية ظهر في مسلسل في بيتنا روبوت بشخصية شبرا عام ٢٠٢١، كما ظهر في الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت عام ٢٠٢٢، وأحمد لديه ٢٢١ ألف متابع على موقع تبادل الصور إنستجرام.

هلا رشدي

ومن أبرز البلوجرز الذين دخلوا عالم الفن من أوسع أبوابه هلا رشدي حيث قادتها شهرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشاشة الصغيرة لتقدم شخصية جيجي في مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم وعمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، وحنان سليمان، وأسامة عبد الله، محمد طعيمة، المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، ويتابع هلا حاليًا عبر انستجرام ١.٦ مليون متابع.

وتغنى هلا منذ فترة طويلة منذ أن كانت في الثامنة مع عمرها مع فرقة المايسترو سليم سحاب كما أنها عضوة فى فرقة أيامنا الحلوة، لكن شهرتها الحقيقية كانت من خلال السوشيال ميديا عن طريق غناء أغنيات نجوم آخرين.

حسين نصار

انطلق حسين نصار في عالم الفن من خلال الفيديوهات التي كان يقدمها فقد بدأ حياته في عالم الشهرة عن طريق تقديم فيديوهات تقليد بعض الشخصيات الشهيرة، ثم توالى ظهوره في العديد من الأعمال التليفزيونية بداية من مسلسل نمرة اتنين عام ٢٠٢٠ مرورًا بمسلسلات قواعد الطلاق ال ٤٥ وفي بيتنا روبوت وخلي بالك من زيزي والاختيار ٢ وصولًا بمسلسل الاختيار ٣.

محمد المولى

ولم ينته أمر الاستعانة بالبلوجر ومشاهير السوشيال ميديا حتى يومنا هذا في الأعمال الدرامية التليفزيونية، فالبلوجر محمد المولى شارك مؤخرًا في الموسم الثاني من مسلسل ريفو، استكمالًا لدوره في الموسم الأول من المسلسل والذي قدم من خلاله شخصية زيكو الذي ساعد مريم فخر الدين في الكشف عن لغز أسرتها وكشف ماضي يحمل العديد من الأسرار.

ويعتمد مسلسل ريفو بجزأيه على البطولة الشبابية بجانب عدد من ضيوف الشرف للإستعانة بكبار النجوم، وشارك في بطولته الموسم الثاني كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وريفو لم يكن العمل الوحيد لمولى في عالم الدراما التليفزيونية، فقد سبق وشارك في مسلسل في بيتنا روبوت من قبل عام ٢٠٢١ وكانت هي بدايته مع عالمو الفن، ثم واصل مشاركاته الفنية في عالم الفن فظهر في مسلسل بيمبو مع أحمد مالك وويجز، ومسلسل أنا وهي ومسلسل في كل أسبوع حكاية وبالتحديد قصة “الحكاية فيها أمل”، ويتابع محمد المولى حاليًا عبر موقع تبادل الصور إنستجرام ٤٠٦ ألف متابع.

محمود السيسي

ويعتبر محمود السيسي من أحدث البلوجرز الذين ظهروا عبر الشاشة الصغيرة، حيث يشارك في مسلسل سيب وأنا أسيب مع أحمد السعدني وهنا الزاهد والذي يعرض حاليًا ويتابعه قطاع كبير من الجمهور، ويشارك السيسي في المسلسل الكوميدي بشخصية “بودة” وهو صديق السعدني ومحمد جمعة والذي يعمل “كوافير حريمي" ويضفي حشيش في المسلسل لمسات كوميدية.

ويتابع محمود السيسي حاليًا مليون متابع عبر صفحته على موقع تبادل الصور إنستجرام، وكانت له مشاركات سابقة في عالم الدراما التليفزيونية فقد شارك في مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني، وكذلك المسلسل الكوميدي طير بينا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى ومسلسل أنا وهي، كما أنه شارك أيضًا في عالم السينما بفلمين آخرهما بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز.