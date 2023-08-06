الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل غسيل.. مفاجأة في مشهد مسرب من الحلقة 5 (فيديو)

بطلا مسلسل غسيل،
بطلا مسلسل غسيل، فيتو

مسلسل غسيل، كشف مشهد مسرب من الحلقة 5 من مسلسل غسيل عن ثمة وجود خيانة سوف تكشفها الأحداث في الحلقة المقرر عرضها اليوم.

حلقتان جديدتان من مسلسل غسيل

تطرح منصة شاهد الليلة حلقتين جديدتين من مسلسل غسيل وهما الحلقتان ٥ و٦ اللتان ينتظرهما الجمهور في ظل تصاعد الأحداث.

وسوف توفر المنصة الحلقتين من مسلسل غسيل الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت مصر والسعودية.

عدد حلقات مسلسل غسيل

ويبحث متابعي المسلسل عن كل التفاصيل الخاصة به مثل معرفة عدد حلقات مسلسل غسيل، وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل غسيل فإن المسلسل الكويتي مكون من ٨ حلقات، ويعكس عدد حلقات مسلسل غسيل أنه ينتمي إلى نوعية المسلسلات الرائجة مؤخرًا وهي المسلسلات القصيرة.

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شخصيات مسلسل غسيل الكويتي

وتجسد الفنانة شجون الهاجري شخصية حنين وهي امرأة طموحة ذات شخصية قوية، وتحلم حنين بأن تصبح مصممة أزياء لها صيت عالمي وتتسم شخصيتها بأنها شخصية لا تقبل بأنصاف الحلول، بينما يقدم الفنان عبد الله بو شهري شخصية حسن وهو مرح لديه أحلام بسيطة وهو عاشق لزوجته ولا يتمنى شيئًا في الحياة سوى إسعادها، وهو يأمل بأن يحظى بوظيفة ذات راتب جيد.

وهناك شخصيات أخرى في المسلسل يجسدها عدد من النجوم، فهناك شخصية مريم التي تجسدها الفنانة زينب أحمد وهي شخصية ذات ذكاء حاد وتتميز بأنها قوية الملاحظة، ولكنها أنانية لا تفكر سوى في مصلحتها فقط، كما أنها شخصية جافة بسبب شئ تعرضت له في الماضي، وهناك أيضًا شخصية رئيسية وهي شخصية بدر وهو شاب شديد الاهتمام بنفسه وذو كبرياء عالي وأكثر ما يهتم به هو المال والشهرة.

قصة المسلسل الكويتي غسيل

تدور قصة مسلسل غسيل حول حسن وحنين اللذان يتزوجان على الرغم من معارضة عائلتيهما، ويلجأ الثنائي إلى غسيل الأموال حتى يحققا أحلامهما، ولكن مشروعهما المربح بداية قد يدمر كل ما لديهما. 

أبطال مسلسل غسيل 

المسلسل الكويتي “غسيل” من بطولة شجون الهاجري، عبد الله بوشهري، زهرة الخرجي، عبير أحمد، عبدالله عبدالرضا، زينب بهمن.

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عرض حلقتين جديدتين من مسلسل غسيل الليلة

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