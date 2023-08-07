حفل تكريم لأبطال رياضة الكونغ فو بنادي كهرباء غرب القاهرة (صور)

نظمت إدارة نادي كهرباء غرب القاهرة حفل تكريم لفريق رياضة الكونغ فو بالنادي تكريما لهم لحصولهم على كأس بطولة الجمهورية لقطاع القاهرة الكبرى بقيادة الجهاز الفني للفريق الكابتن حاتم منصور المدير الفني والكابتن مى عادل مدرب عام وبنات.

وأقيم الحفل تحت إشراف الحاج سلامة أبو جريدة رئيس مجلس إدارة الشركة وناصر سلامة مدير عام النادي وأحمد زكريا مدير النشاط الرياضي .

أزمة لاعب الكونغو فو عمر شتا

وكانت أزمة بطل العالم في الكونغ فو عمر شتا لاقت ردود أفعال واسعة وغاضبة، بعد ظهور والدته في مقطع فيديو وهي تبكي، وتعرض الميدالية الذهبية، التي حصل عليها نجلها عمر في بطولة الكونغو فو بأندونيسيا، للبيع في مزاد علني بعد مرورهم بضائقة مالية.

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أزمة لاعب الكونغو فو عمر شتا

وعن أزمة عمر شتا، ذكرت والدته، في مقطع الفيديو المتداول، أن ابنها لم يحصل على قيمة الجائزة، والتي تبلغ 90 ألف جنيه، من وزارة الشباب والرياضة، وقامت والدة عمر شتا بعرض الميدالية الذهبية الخاصة بنجلها للبيع، لتغطي مصاريف العبء المادي الذي تكلفته الأسرة خلال فترة معسكر ابنها في الفترة من 1 مايو حتى موعد البطولة في أندونسيا 8 ديسمبر.

وكشف عمر الفطايري تفاصيل أزمة عمر شتا وظهور والدته في الفيديو فقال: "بالدموع والحرقة.. والدة بطل مصر في الكونغ فو تعرض ميدالية ذهبية للبيع.. والدة اللاعب المصري عمر محمد شتا بطل العالم في رياضة الكونغ فو لم يحصل علي قيمة الجائزة المالية المستحقة له. مؤكدة أن ابنها بطل العالم في رياضة الكونغ فو لم يصرف الجائزة الخاصة بالمركز الأول من وزارة الشباب والرياضة، وقيمتها 90 ألف جنيه، في حين تم صرف المبالغ المستحقة للمركز الثاني والثالث".

والدة عمر شتا تبكي وتعرض ميداليته الذهبية للبيع

وعبر الفطايري عن حزنه على أزمة عمر شتا فقال: "قامت الأم الحزينة بعرض الميدالية الذهبية الخاصة بنجلها للبيع، وذلك لتغطي مصاريف العبء المادي الذي تكلفته الأسرة خلال فترة معسكر ابنها عمر محمد شتا بتاريخ من 1 مايو حتى موعد البطولة في أندونسيا 8 ديسمبر لتؤكد الأم أن نجلها شارك في بطولة العالم التي أقيمت في أندونسيا وحصل على المركز الأول، والبطولة المقامة بالجزائر وحصل فيها أيضا على المركز الأول أفريقيًا، والبطولة العربية في بورسعيد وحصل على المركز الأول عربيًا، وحصوله على المركز الثاني مناصفة مع الهند في البطولة الذهبية، وهذا لم يحصل عليه لاعب من قبل".

وعلق الروائي إبراهيم عبد المجيد على مأساة عمر شتا فقال: "لاحول ولاقوة إلا بالله. كم في عالم الرياضة المصرية من مشكلات لا يتصورها عقل.