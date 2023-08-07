محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالحسينية

أكد الدكتورمحافظ الشرقية إلى أنه جاري تنفيذ 913 مشروعا ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري بعدد 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية وذلك لـ رفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وخدمية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تهدف إلى تطوير الريف المصري تهدف ايضا إلى تحسين جودة حياة المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لهم.

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الانتهاء من 86 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من 183

أوضح المحافظ أن معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 86 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 183 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 90 %، كما تم الانتهاء من تنفيذ 95 مشروعا بـ قطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99 % والانتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 25 ترعة بقطاع الري والكباري من إجمالي 36 مشروع و15 كوبري بنسبة تنفيذ بلغت 85 %، والانتهاء من تنفيذ 106 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية من إجمالي 107 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 99 %كما تم الإنتهاء من تنفيذ 37 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ بلغت 100 %

تنفيذ 40 مشروع بقطاع الصحة من إجمالي 61

وأضاف محافظ الشرقية إلى أنه تم أيضا الانتهاء من تنفيذ 40 مشروع بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 97 % وكذا الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ بلغت 100 % والانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ بلغت 100 % ومن تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ بلغت 100 % والانتهاء من تنفيذ 6 مجمعات سكنية من إجمالي 7 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 98 % ومن تنفيذ 9 وحدات اجتماعية من إجمالي 10 مشروعات بنسبة تنفيذ بلغت 99 % والانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الطرق الداخلية والمحلية من إجمالي 55 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 64 % وايضا الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 69 %.

الانتهاء من 13 مشروعا في قطاع البريد من 19 مشروعا

وقال محافظ الشرقية إنه بالفعل تم الإنتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بقطاع البريد من إجمالي 19 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 75 % والانتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 79 % ومن تنفيذ 63 برج محمول من إجمالي 79 مشروع بنسبة تنفيذ بلغت 84 % وايضا من تنفيذ وحدتي إطفاء من إجمالي 4 وحدات بنسبة تنفيذ بلغت 88 % كما الإنتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء موقف سيارات بنسبة 100 % ومن تنفيذ مشروع إنشاء 4 نقاط شرطة بنسبة 100 %

مشروعات جاري تنفيذها بمركز الحسيية

جاري تنفيذ 82 مشروعا في قطاع الكهرباء والإنارة بنسبة تنفيذ بلغت 58 % كما أنه جاري إنشاء محطة سكة حديد بنسبة تنفيذ بلغت 25 % وجاري تنفيذ مشروع إنشاء سوق حضاري بنسبة بلغت 64 %مضيفا أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 553 مشروع وجاري تنفيذ 312 مشروعا وسيتم البدء في تنفيذ 48 مشروعا على التوالي من إجمالي 913 مشروعا وبنسبة تنفيذ إجمالية 82 %.