إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوي وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع التصادم بالكيلو 107 فى اتجاه القاهرة وإصابة 4 أشخاص هم: وليد سعد إبراهيم، 28 سنة، وكريم مدحت، 19 سنة، وعبدالمنعم على 20 سنة، وأحمد سعيد، 19 سنة، وجميعهم مقيمون في محافظة الجيزة ومصابون بجروح وكدمات ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وتم رفع آثار الحادث.

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