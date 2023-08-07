الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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حوادث

ضبط عنصر إجرامى يدير منزله وكرًا لتجارة الحشيش بالمنوفية

متهم المنوفية بحوزة
متهم المنوفية بحوزة مخدرات،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى.
 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  بـ 200 ألف جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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حقيقة خطف طفلة من والدتها داخل تاكسي بالنزهة

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام سائق أجرة باختطاف طفلة من والدتها بالنزهة.


رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام سائق سيارة أجرة "تاكسى" بخطف طفلة من والدتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) بإستقلالها سيارة أجرة "تاكسى" وتوجهت لمنزل أهلية زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما، فحدثت مشاجرة بينها وبين زوجها على حضانة (نجلتها 3 سنوات) وخلال المشاجرة قامت بإعطاء نجلتها لسائق التاكسى التى كانت تستقله وعقب ذلك فوجئت بإنصراف السائق وبصحبته نجلتها.


وبالانتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسى وبصحبته نجلتها، وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفًا عليها من التعرض لأذى فى المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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قطاع الأمن العام مديرية أمن المنوفية مخدر الحشيش بيع المواد المخدرة مخدر الهيروين

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