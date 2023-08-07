الإثنين 07 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط 28 قطعة سلاح ناري بحوزة 17 متهما في سوهاج

اسلحة نارية، فيتو
اسلحة نارية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دوائر المديرية ؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ضبط 28 قطعة سلاح ناري بحوزة 17 متهما في سوهاج 

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 28 قطعة سلاح ناري 2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 22 فرد محلي – مسدس - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 17 متهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط 800 طربة من مخدر الحشيش، بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالشرقية والإسكندرية  قدرت قيمتها بـ 5.6 مليون جنيه. 

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة  (أول العاشر من رمضان بالشرقية – ثان العامرية بالإسكندرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم  بمديرية أمن الشرقية حيث تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهما ( 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام).

مديرية أمن الإسكندرية  

وتم ضبط ( أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام).

وبمواجهتهم، بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5.6 مليون جنيه. 

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