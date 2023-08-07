النور بيقطع عندك كام مرة؟ ردود صادمة وإجابات ساخرة (فيديو)

في إطار خطتها الإرشادية للاقتصاد في الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهو ما عرف بـ "خطة تخفيف الأحمال" أعلن مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي عن ما أسماه جدول انقطاع الكهرباء والذي جرى تعميمه على جميع محافظات الجمهورية وهو ما تضمن المواعيد التي سيتم فيها قطع التيار الكهربائي عن المدن والمحافظات تباعا.

عدسة " فيتو" رصدت آراء المواطنين في مناطق مختلفة عما إذا كان هناك فعلًا إلتزام الجدول المعلن عنه وهو مرتين يوميًا ولمدة ساعة فقط أم تتفاوت لتصل إلى أكثر من ذلك وهناك خسائر مادية حدثت بسبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي في منازلهم.

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"خسرت أغلب أجهزة التبريد والتجفيف واضطررت لشراء غيرها".. يقول مصطفى طبيب بيطري وصاحب محل لبيع اللحوم المجمدة والذي انقطعت الكهرباء في محله وتزامن ذلك مع مشكلة في المولد بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي مما تسبب في عطل وحرق مواتير أجهزة التبريد والتجفيف وخروجها عن العمل".

وأضاف: "مفيش التزام بالجدول اللي الحكومة أعلنت عنه.. النور بيقطع تلات وأربع مرات في اليوم وبيقعد بالساعتين واكتر".

بينما قال آخر وربما ساخرا:"مفيش حاجة بتقطع عندنا، الشعب زي الفل وعايشين احلى عيشة ".

بينما قالت أخرى" مفيش التزام بالجدول، النور بيقطع بالخمس ست مرات في اليوم".

وعند سؤالها عما إذ كان هناك أجهزة كهربائية قد تضررت في منزلها جراء الانقطاع المفاجئ أجابت "لحد دلوقت مفيش بس متأكدة أنه هيحصل وهتبوظلي حاجة قريب".

بينما قال شادي "النور مش بيقطع عندنا خالص، تقريبا ناسيين المقطعة بتاعتنا".

فرد محمد "بصراحة معرفش بيقطع ولا لا بس تقريبًا بكون نايم لما بيقطع فمبشوفش".

وأضاف: "بيقطع كتير في اليوم مش مرتين بس بخاف لما بركب الأسانسير بحس أنه هيقطع وانا جواه وأفضل متعلقة جوه".