بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

خطة تخفيف أحمال الكهرباء، كشف مصدر بـ وزارة الكهرباء، أن تخفيف الأحمال شهد تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة الفصل المنظم والانفراجة فى إمدادات الوقود، موضحا أنه تم تخفيف الأحمال بقدرة 1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا وات.

وأوضح المصدر أنه من المحتمل خفض القدرات التى يتم تخفيفها خلال الأسبوع المقبل من 1600 ميجا وات إلى 1000 ميجا وات ثم الي 500، لافتا إلى أن هذا التخفيض المتوقع سيساهم فى تقليل مدة الفصل إلى 30 دقيقة، بدلا من ساعة على كل منطقة، لحين توفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة.

Advertisements

وتمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذى تم إعداده بأعلى المعايير الفنية من تقليص القدرات التى يتم تخفيفها من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين في المحافظات، وفقا لجدول التخفيف الذي اعدة مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود.

وأكد المصدر أن مركز التحكم القومي يقوم بفصل التيار لتخفيف الاحمال ساعة بحد أقصى ويجب على اى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الابلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الاحمال، إنما أعطال فنية طارئة.

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.