الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

أزمة انقطاع التيار،
أزمة انقطاع التيار، فيتو

خطة تخفيف أحمال الكهرباء، كشف مصدر بـ وزارة الكهرباء، أن تخفيف الأحمال شهد تراجعا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة الفصل المنظم والانفراجة فى إمدادات الوقود، موضحا أنه تم تخفيف الأحمال بقدرة 1600 ميجا وات بدلا من 2500 ميجا وات.

وأوضح المصدر أنه من المحتمل  خفض  القدرات التى يتم تخفيفها خلال الأسبوع المقبل  من 1600 ميجا وات إلى 1000 ميجا وات ثم الي 500،  لافتا إلى أن هذا التخفيض المتوقع سيساهم فى تقليل مدة الفصل إلى 30 دقيقة، بدلا من ساعة على كل منطقة، لحين توفير الوقود اللازم لإنتاج الطاقة.

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وتمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذى تم إعداده بأعلى المعايير الفنية من تقليص القدرات التى يتم تخفيفها من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين في المحافظات، وفقا لجدول التخفيف الذي اعدة مجلس الوزراء  نتيجة نقص الوقود.

وأكد المصدر أن مركز التحكم القومي يقوم بفصل التيار لتخفيف الاحمال ساعة بحد أقصى ويجب على اى مواطن تزيد مدة الانقطاع لديه عن الساعة الابلاغ عن طريق الخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ كهرباء، موضحا أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الاحمال، إنما أعطال فنية طارئة.

جداول مواعيد انقطاع الكهرباء في كافة المحافظات 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القاهرة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الجيزة 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسوان

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الشرقية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة القليوبية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة أسيوط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الأقصر 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الوادي الجديد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة بني سويف 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسماعيلية

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الدقهلية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة الإسكندرية 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة السويس 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة دمياط

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة سوهاج 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة المنيا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة شمال سيناء 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى بورسعيد 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة قنا 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة المنوفية 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة الفيوم 

 

خطة تخفيف الأحمال في محافظة كفر الشيخ 

 

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الغربية

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الشركة القابضة لكهرباء مصر امدادات الوقود مجلس الوزراء خطة تخفيف أحمال الكهرباء

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