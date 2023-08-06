وزارة الهجرة تبدأ في تطبيق نظام العمل عن بُعد

في ضوء قرار مجلس الوزراء ببدء عمل بعض الموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين من المنزل ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، بدأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس في تفعيل نظام العمل عن بُعد "online”، على أن يطبق هذا القرار يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس الجاري.

الإجراءات لتطبيق نظام العمل من المنزل

ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعدد من الإجراءات لتطبيق نظام العمل من المنزل لكافة العاملين بالوزارة يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس، تمثلت في أن يقوم مساعدو الوزير بتوزيع المهام على جميع العاملين بالإدارات المتخصصة تحت إشرافهم ومتابعة تنفيذ المهام ومراجعتها.

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كما وجهت السيدة الوزيرة بإعداد تقرير عن المهام التي يتم إنجازها خلال يوم الأحد من كل أسبوع ورفعها للعرض عليها .

استمرار عمل وحدة الشكاوى بوزارة الهجرة

هذا بالإضافة إلى استمرار عمل وحدة الشكاوى بوزارة الهجرة بكامل طاقتها خلال فترة تطبيق هذا القرار في استقبال شكاوى واستفسارات المصريين في الخارج والعمل على حلها، وذلك عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك من أرقام وبريد إلكتروني وأيضا صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، على مدار الساعة.

ترشيد استهلاك الطاقة

وأشارت السفيرة سها جندي إلى ضرورة الالتزام واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية، بما لا يخل بسير وانتظام العمل.