الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

برشلونة يعرض استعارة ثنائي مانشستر سيتي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

تقدم نادي برشلونة الإسباني بعرض لنظيره مانشستر سيتي، للحصول على خدمات لاعبين من صفوفه في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

و ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأحد، أن برشلونة طلب استعارة الثنائي البرتغالي، برناردو سيلفا وجواو كانسيلو.

ويريد البارسا استعارة سيلفا لموسم واحد، مع وجود خيار شراء إلزامي بقيمة 70 مليون يورو.

أما كانسيلو، فقد طلب النادي الكتالوني استعارته، لكن مع وضع بند خيار الشراء، وليس إلزاميا.

Advertisements

ويرغب برشلونة في استغلال اقتراب رحيل الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، إلى باريس سان جيرمان، وتخفيض فاتورة رواتب الفريق، من أجل عقد صفقات جديدة.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن مانشستر سيتي لا ينوي التفريط في خدمات برناردو سيلفا، الذي تألق بشكل كبير مع الفريق الإنجليزي في الموسم الماضي، وساهم بقوة في التتويج بالثلاثية التاريخية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن مسئولي مانشستر سيتي أبلغوا نظرائهم في برشلونة أن برناردو سيلفا ليس للبيع، إلا أن برشلونة لا يستبعد ضم برناردو سيلفا، ومن المنتظر الاستمرار في المفاوضات خلال الأيام القادمة.

مانشستر سيتي يحسم مصير برناردو سيلفا

فيما أكد فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة سكاي سبورتس أن مانشستر سيتي الإنجليزي رفض رحيل برناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وأكد أن النادي الإنجليزي لا ينوي التفاوض بأي شكل وتحت أي ظرف بشأن انتقال برناردو سيلفا لأي من الناديين.

وأضاف: “مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض جديد لـ برناردو سيلفا من أجل تجديد تعاقده مع بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي”.

وينتهي تعاقد برناردو سيلفا مع سيتي بنهاية الموسم بعد المقبل في عام 2025.

4 خيارات أمام تشافي لتعويض رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة

باريس سان جيرمان يستعد لخطف صفقة جديدة من برشلونة بعد ديمبلي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.  

مانشستر سيتي برشلونة جواو كانسيلو برناردو سيلفا كانسيلو

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يرد على عرض برشلونة لضم برناردو سيلفا

4 خيارات أمام تشافي لتعويض رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعلن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك بعد قليل

بشرى سارة للمصريين بشأن مدة انقطاع الكهرباء

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرًا بسبب ارتفاع الأمواج

اتحاد جدة يوقع مخالصة مالية مع طارق حامد، واللاعب ينتقل لهذا النادي

التموين: ارتفاع كبير في أسعار الذهب الفترة المقبلة لهذا السبب

محمد رياض يكشف سر عدم حضور عادل إمام المهرجان القومي للمسرح (فيديو)

طقس الغد، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

مصرع شخص واصابة 8 آخرين في حادثين بطريق إسكندرية الصحراوي

Advertisements

منوعات

المزيد

مخاوف من تغير هوية فرنسا الإقليمية والثقافية بسبب الاحتباس الحراري

10 جنيهات إسترلينية تقلب حياة عائلة بريطانية رأسا على عقب، ما القصة؟

تايلاند تدشن موسم زراعة الأرز بسباق جاموس الماء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 6-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة بصوت الشيخ عبد اللطيف وهدان من سورة محمد والفتح (فيديو)

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بحدوث خلافات كبيرة الفترة القادمة

تلاوة عذبة بصوت الشيخ فتحي عبد المنعم خليف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية