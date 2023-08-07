الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

القصة الكاملة لواقعة الإساءة لطلعت زكريا عبر السوشيال ميديا

طلعت زكريا وابنته،
طلعت زكريا وابنته، فيتو

تصدر اسم الفنان الراحل طلعت زكريا خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد قيام بعض الصفحات بالإساءة له بتقنية الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أثار غضب الجمهور.

 

تفاصيل الإساءة للفنان طلعت زكريا على السوشيال ميديا 

وبدأت القصة حينما تفاجأت إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا بقيام بعض الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة لوالدها الراحل بعدما زعمت تلك الصفحات عودته من الموت  .

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بلاغ رسمي من إيمي طلعت زكريا 

وتقدمت إيمى ابنة الفنان طلعت زكريا ببلاغ رسمى إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “مباحث الإنترنت سابقا” ضد بعض الصفحات تقوم بالتشهير بوالدها والإساءة إليه.

إيمي طلعت زكريا ووالدها، فيتو 

واتهمت ابنة الفنان طلعت زكريا بعض الصفحات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى التشهير بوالدها تحت مزاعم “ طلعت زكريا يعود من الموت ويكشف أسرار مقتله ”.

وقالت إيمي: "الموضوع زاد أوى عن حده بقا الغرض منه تشويه صورة الفن والفنانين خصوصا الأموات منهم رحمة الله عليهم وعلى أمواتنا جميعا ".

وتحدثت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن قصة تقديمها بلاغا رسميا إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات “مباحث الإنترنت سابقا” ضد بعض الصفحات تقوم بالتشهير بوالدها والإساءة إليه.

 

 تفاصيل الإساءة لطلعت زكريا 

وقالت إيمي في تصريح خاص لفيتو: “أنا تفاجأت بأن الجمهور عملي إشارة “منشن” على إحدى صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، وتفاجأت بأن هذه الصفحة نشرت كلاما في غاية الخطورة، بتقنية الذكاء الاصطناعي”.

وتابعت: “هذه الصفحات شوهت صورة والدي بمزاعم عودته من الموت ويكشف أسرار قتله”، مشيرة: “يعني هما طالعوه مقتول وأن فيه زميل فنان هو اللي قتله ومشوهين صورته بطريقة بشعة للغاية فتقدمت ببلاغ رسمي لمباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراءات اللازمة  لإني أنا مش هسمح لهما إنهم يشوهوا صورته أكتر من كدا لأن دول لازم يبقوا عبرة لكل اللي بيعمل كده مع الفنانين”.

 

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