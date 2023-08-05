السبت 05 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، استقرار سعر الطماطم وانخفاض الكوسة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 5 أغسطس 2023، تباينًا طفيفًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة السبت 5 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 سجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح  سعر كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، سعر الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، سعر البصل من 14 إلى 17 جنيهًا، الكوسة من سعر 5 إلى 8 جنيهات.

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وبلغ سعر جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، الفاصوليا من 16 إلى 22 جنيهًا، باذنجان رومي من 3 إلى 5 جنيهات، باذنجان بلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات،  باذنجان أبيض من 3 إلى 5.5 جنيه.

وتراوح سعر البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات،  فلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 8 إلى 11 جنيهًا، خيار صوب من 8 إلى 11 جنيها، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات،  ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات،  قرع عسل سعر  من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وتراوح سعر الليمون بلدي من 6 إلى 16 جنيها، خس مر بنحو 3 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، البطاطا سعر من 4 إلى 7 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

 وبلغ سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه.

وسجل سعر كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي  من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر البنجر بسعر من 2 إلى 4 جنيهات،  كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

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