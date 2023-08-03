متى تنخفض أسعار البصل في الأسواق؟ مصدر يجيب

عادت أسعار البصل لارتفاع مرة أخرى في الأسواق، حيث ارتفعت اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 من 2 إلى 3 جنيهات مقارنة بسعره أمس، ليصل سعر كيلو البصل إلى 25 جنيهًا مقابل 22 جنيهًا سعره السابق.

وتراوح سعر كيلو البصل في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم من 14 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، فيتو

التحركات السعرية للبصل خلال 5 أشهر

وشهد شهر إبريل الماضي بداية القفزات السعرية للبصل، حيث ارتفع سعر البصل خلاله ليتراوح سعر الكيلو من 40 إلى 50 جنيهًا، ثم انخفضت أسعار البصل في شهر مايو الماضي لتصل لسعر 35 جنيهًا، أما في شهر يونيه الماضي تراوح سعر كيلو البصل من 25 إلى 30 جنيهًا.

واستقرت أسعار البصل في يوليو الماضي عند 25 جنيهًا، لكن في الأسبوع الأخير من يوليو وحتى اليوم الثاني من شهر أغسطس الجاري تراجع سعر البصل إلى 22 جنيهًا، لتعاود أسعار البصل للصعود اليوم.

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فمتى تنخفض أسعار البصل في الأسواق أو تعود لمعدلاتها السعرية السابقة؟

النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

يقول النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن أسعار البصل في الأسواق شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية وذلك بسبب نقص الكميات المعروضة في الأسواق، بسبب انخفاض المساحات المنزرعة بصل خلال الموسم السابق.

أزمة ارتفاع أسعار البصل مستمرة حتى نهاية سبتمبر المقبل

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن أزمة ارتفاع أسعار البصل في الأسواق ستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر إلى حين طرح إنتاجية محصول البصل في عروة شهر أكتوبر المقبل، حيث يزرع البصل في مصر من خلال عروتين في العام.

مصر حققت الاكتفاء الذاتي من البصل والفائض موجه للتصدير

وأشار إلى أن البصل من المحاصيل التي حققت فيها مصر الاكتفاء الذاتي خلال المواسم السابقة، وتقوم بتصديره للخارج، خاصة وأن البصل المصري من المحاصيل التي عليها طلب في السوق العالمي.

أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل في الأسواق

بلغ متوسط سعر البصل الأحمر في الأسواق 19.4 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو البصل الأبيض نحو 20 جنيهًا، وفي منافذ بيع السلع الغذائية سجل البصل متوسط سعر قدره 18.9 جنيه.

ارتفاع أسعار البصل في أسواق التجزئة اليوم الخميس

وفي أسواق التجزئة، قفزت أسعار البصل الأحمر إلى سعر 25 جنيهًا مقارنة بسعر 22 جنيهًا أمس، وارتفعت أسعار البصل الأبيض إلى 25 جنيهًا مقارنة بسعر 23 جنيهًا أمس.

أسعار البصل في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى اليوم الخميس

وفي المحلات التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى، سجل كيلو بصل أصفر نحو 26.94 جنيه، كيلو بصل أحمر من 22.94 جنيه إلى 24.95 جنيه، نصف كيلو بصل تخليل نحو 7.47 جنيه، بصل إيطالي نحو 17.48 جنيه، كيلو بصل أبيض نحو 24.95 جنيه، 1.2 كيلو بصل تخليل بسعر 46.45 جنيه.