البطولة العربية، الشباب يتعادل سلبيًا مع الوحدة ويلجأن لركلات الترجيح

البطولة العربية، تعادل فريق الشباب السعودي أمام نظيره الوحدة الإماراتي بنتيجة 0 - 0 من المباراة التي تجمع الفريقين في ربع نهائي البطولة العربية ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل لنصف نهائي البطولة والذي ينتظره فريق الهلال السعودي.

أحداث مباراة الشباب والوحدة

بدأ اللقاء بهجوم من جانب الفريق الإماراتي وفي الدقيقة 27 حصل إياجو سانتوس لاعب الشباب علي بطاقة حمراء ليواصل رجال موسيماني ضغطهم لكن دون جدوى.

وفي شوط المباراة الثاني شهد استحواذا متواصلا من جانب فريق الوحدة ودفاع مستميت من جانب الشباب حتى الدقيقة 67 حصل عبدالله الكربي لاعب الوحدة علي بطاقة حمراء ليلعب الفريقان بـ10 لاعبين.

تشكيل الشباب أمام الوحدة

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

في خط الدفاع: فواز الصقور- إياجو سانتوس- حسان تمبكتي- حسين الصبياني.

في خط الوسط: جوستافو كويلار- رياض شراحيلي-حسين القحطاني.

في خط الهجوم: بانيجا- عبدالله الجوعي-هتان باهبري.

تشكيل الوحدة أمام الشباب

في حراسة المرمى: محمد الشامسي.

في خط الدفاع: لوكاس- علاء زهير- نورلاهي-ألان.

في خط الوسط: طحنون الزعابي-عبد الله كاظم- عبدالله الكربي.

في خط الهجوم: جواو- جوانكا- روبين.

تاريخ مواجهات الشباب أمام أندية الإمارات

والتقى فريق الشباب السعودي أمام الفرق الإماراتية في 24 مباراة، في مختلف المسابقات وذلك قبل لقاء الشباب أمام الوحدة الإماراتي الليلة في ربع نهائي البطولة العربية.

ونجح الشباب السعودي في تحقيق الفوز 11 مرة، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل، وتلقي الشباب الخسارة في 6 مباريات.



ويأمل فريق الشباب السعودي في مباراة الوحدة الإماراتي، تحقيق أول فوز تاريخيا، بعد 4 مواجهات سابقة.

والتقي الشباب والوحدة الاماراتي 4 مرات حملت طابع المباريات الودية، كانت أولها عام 2010 وانتهت 2-2.

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كما التقى الفريقان عام 2013 وفاز الوحدة بهدف نظيف، ثم تعادلا 1-1 عام 2015، وخسر الشباب أمام الوحدة الاماراتي 0-2 في شهر نوفمبر من العام الماضي.

كما يأمل الشباب السعودي في الوصول للدور نصف النهائي بالبطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما بلغ هذا الدور من قبل 4 مرات في البطولات العربية.

وكانت المرة الأولى للشباب في نصف النهائي، خلال النسخة الأولى التي توج بلقبها عام 1992، وفي المرة الثانية عام 1998 استكمل المشوار وعبر إلى النهائي، لكنه خسر أمام وداد تلمسان الجزائري بنتيجة (1-3).

وعاد الشباب للمربع الذهبي عربيا في نسخة عام 1999، وتمكن من تحقيق البطولة للمرة الثانية في تاريخه أمام الجيش السوري.

وانتظر الشباب السعودي 20 عاما، حتى يصل للدور نصف النهائي في البطولة العربية، وتحديدا خلال نسخة موسم 2020-2021 التي حملت اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لكنه غادر هذا الدور أمام اتحاد جدة بعد أن تعادلا ذهابا 2-2، وخسر إيابا بنتيجة 1-2.

في المقابل، يسعى الوحدة الاماراتي إلى أن يصبح ثاني ناد إماراتي يبلغ نصف النهائي بعد الوصل في نسخة 1988.

الشباب ضد الوحدة

تعد مباراة الشباب السعودي مع الوحدة، الليلة على ملعب استاد الملك فهد، في ختام مواجهات دور ربع النهائي من البطولة العربية "كأس الملك سلمان 2023".

وتأهل الوحدة الاماراتي بقيادة موسيماني كوصيف للمجموعة الرابعة بعد تحقيق انتصارين على شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي، بينما خسر أمام الرجاء المغربي في المباراة الثالثة.

فيما تأهل الشباب إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من فوزين على الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك بينما تعادل مع النصر السعودي.

تأهل الشرطة والهلال والنصر

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي والنصر السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساء أمس السبت.

الشرطة يفوز علي السد القطري

وفاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.



في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

الهلال يفوز على اتحاد جدة



وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

النصر يفوز على الرجاء المغربي



و فاز فريق النصر السعودي على نظيره الرجاء المغربي 3-1، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

سجل أهداف النصر السعودي: كريستيانو رونالدو، سلطان الغنام، سيكو فوفانا.

بينما سجل اللاعب عبد الله مادو لاعب النصر بالخطأ في مرماه هدف فريق الرجاء المغربي.