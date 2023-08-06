البطولة العربية، محمود البنا حكما لمباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي

البطولة العربية، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم طاقم حكام مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة الرجاء المغربي مع النصر السعودي في دور الثمانية بالبطولة العربية للأندية المقام بالسعودية.

محمود البنا حكما لمباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي

ويضم طاقم الحكام المصري البنا حكما للساحة ومعه محمود أبو الرجال واحمد حسام طه حكام مساعدين وامين عمر حكما رابعا ومحمود عاشور حكم فار والتونسي خليل حسابي مساعد فار.

موعد مباراة النصر السعودي والرجاء المغربي

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها مواجهة النصر السعودي والرجاء المغربي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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وتذاع مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 حصريًا عبر قنوات SSC بعدما نجحت الشبكة السعودية في الحصول على حق إذاعة مباريات البطولة.

النصر السعودي

النصر ضد الرجاء

وتأهل النصر إلى ربع النهائي بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد تعادله مع الشباب ثم فوزه على الاتحاد المنستيري ثم تعادل مع الزمالك في المباراة الأخيرة.

بينما تصدر الرجاء المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على شباب بلوزداد ثم الكويت وأخيرًا الوحدة.

مباراة النصر والرجاء

ويسعى النصر إلى الفوز وتخطى الرجاء لمواصلة مشواره نحو لقب البطولة العربية متسلحا بعاملي الأرض والجمهور وكتيبة النجوم وعلى رأسها الثلاثي رونالدو وساديو مانى وتاليسكا.

بينما يطمح الرجاء في تخطي منافسه الذي سيحظى بدعم جماهيري كبير، من خلال تشكيل يركز على اللعب الجماعي أمثال أنس الزنيتي وزكريا الوردي، ونوفل الزرهوني، وبوشعيب لعرايسي، ويسري بوزوق، والغيني أحمدو كمارا.

والتقى الفريقان في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية عام 2000 انتهت بفوز النصر 4-3.

البطولة العربية، تستأنف اليوم منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الرجاء البيضاوي × النصر السعودي - 6 مساء

الشباب السعودي × الوحدة الإماراتي - 9 مساء

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل كل من الشرطة العراقي والهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

تأهل الهلال السعودي لنصف النهائي

فاز نادي الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

بهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية، بينما يودع الاتحاد البطولة رسميا من دور الـ8.

أهداف مباراة الهلال والاتحاد

سجل سافيتش الهدف الأول للاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 14، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة عن طريق ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وقلص رومارينيو الفارق بتسجيل الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 56، قبل أن يسجل مالكوم الهدف الثالث في شباك الاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 70.

وأضاع الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعدما سددها في القائم الأيمن لحارس مرمى الاتحاد.